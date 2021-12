Bowen Yang de SNL partage l’histoire derrière sa photo avec Taylor Swift

Bowen yang se souviendra de ce moment avec Taylor Swift « pour toujours. »

La star de Saturday Night Live a raconté l’histoire de sa photo épique avec le chanteur de 32 ans lors de l’épisode du 16 décembre de The Tonight Show.

En tant que Swiftie autoproclamée, Yang, 31 ans, était ravie que le vainqueur de 11 Grammy soit l’invité musical de l’épisode de SNL du 13 novembre et ait interprété l’interprétation de 10 minutes de « All Too Well (Taylor’s Version) ».

« Je l’ai rencontrée jeudi lors de promos », se souvient-il. « Lorsque vous tournez des promos pour l’épisode, vous le faites jeudi. Les gens de SNL m’ont jeté un os et m’ont dit: » Vous pouvez vous tenir à côté d’elle. » C’était une grosse affaire. J’ai pu lui dire que, dans une réplique improvisée dans une promo, que sa chanson ‘Treacherous’ est le son de tomber amoureux, ce que je crois être vrai. «

Après le spectacle de samedi, Yang se tenait devant la loge de Swift et se demandait s’il devait frapper à sa porte.

« Parfois, ils disent, genre, ne rencontrez pas vos héros. C’est une héroïne », a-t-il poursuivi. « Et elle a été adorable toute la semaine, mais je me suis dit : ‘Tu sais, après le spectacle, elle monte probablement haut. Elle ne veut pas parler, genre, aux racailles comme moi.' »