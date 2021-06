Thibaut Courtois a commencé et a joué les 90 minutes complètes tandis que son coéquipier et compatriote du Real Madrid, Eden Hazard, a fait une autre apparition sur le banc. Après avoir pris du retard 1-0 dans les premiers instants du match, la Belgique a effectué un retour pour obtenir les 3 points et occuper […] More