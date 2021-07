Bowers & Wilkins PI7 : le vrai sans fil à un autre niveau sonore

Bowers & Wilkins, l’une des sociétés les plus prestigieuses dans le monde de l’audio premium, présente ses premiers vrais écouteurs sans fil ; L’attente en valait la peine.

Divers détails les caractérisent comme des écouteurs 100% sans fil de haut niveau. A commencer par sa conception unique, qui combine des études ergonomiques exhaustives avec la possibilité d’abriter un composant technique acoustique unique.

Double transducteur et ANC

Chaque écouteur intègre un transducteur de 9,2 mm de diamètre, réalisé sur mesure par Bowers & Wilkins, qui est complété par un autre de type cadre équilibré, dédié exclusivement aux hautes fréquences ; chacun des quatre drivers est accompagné de son propre amplificateur. Une structure technique innovante remarquablement proche de celle d’un haut-parleur avancé. À leur tour, les Bowers & Wilkins PI7 incluent la technologie Qualcomm aptX Adaptive pour une transmission sans fil optimale depuis les appareils mobiles et en haute résolution, ainsi que la prise en charge de l’écoute depuis les plateformes de streaming Hi-Res, telles que Qobuz.

Les PI7 disposent également de la technologie Active Noise Cancellation (ANC), dans ce cas de type adaptatif. Cela signifie qu’ils analysent l’environnement ambiant pour s’y adapter automatiquement et ainsi assurer la meilleure expérience d’écoute possible. Ce système est soutenu par six microphones (trois dans chaque oreillette), qui s’occupent également de fournir une qualité sonore cristalline appropriée lors des appels téléphoniques.

Boîtier de charge innovant

Le boîtier du PI7, en plus de charger les écouteurs, peut servir d’intermédiaire sans fil. Connectez-le simplement via un câble jack 3,5 mm – USB (livré en standard) à une source audio externe, telle que le système de divertissement d’un avion, d’un train ou de n’importe quel téléviseur, et il relayera le son vers les écouteurs. À son tour, ce boîtier peut charger sa batterie interne sans fil.

Bowers & Wilkins PI7 : caractéristiques techniques

Gamme de fréquence de 10 Hz à 20 kHz. Véritable transmission sans fil 24 bits / 48 kHz. Bluetooth 5.0. Hi-Res Audio depuis la source musicale jusqu’aux oreilles de l’utilisateur. Configuration à l’aide de l’application Bowers & Wilkins Headphones Gestion tactile des fonctions (lecture/pause, volume, etc.) sur chaque casque. Prise en charge de la commande vocale : Siri et Google Assistant. Connexion sans fil multipoint. 4 heures d’autonomie propre + 16 heures à travers le boîtier. 15 minutes de charge -> 2 heures de musique.

Gadget dit : Exceptionnel

Son design physique unique s’adapte très bien aux concavités des oreilles ; ils sont confortables à porter pendant plusieurs heures. Le système ANC fait son travail de manière excellente dans toutes les commandes, mais surtout face aux bruits basse fréquence, comme ceux d’un avion ; avec eux, toutes les voitures ont l’air électriques. Nous n’avons constaté aucune dégradation de la qualité due à l’activation de cette technologie. Les PI7 offrent des performances sonores fantastiques dans les aigus – doux et détaillés – et les graves – robustes et passionnés- ; l’expérience devient sublime sur le subwoofer. Les voix sont limpides et nettement différentes des mélodies. La fonction émetteur-boîtier sans fil nous semble déjà une raison cruciale de se pencher sur ces PI7.

www.bowerswilkins.com