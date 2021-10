Bowers & Wilkins Zeppelin obtient enfin AirPlay 2 en 4e génération

Le Bowers & Wilkins Zeppelin est rapidement devenu l’un des haut-parleurs les plus emblématiques avec une station d’accueil pour iPod lors de son lancement en 2007. La société a maintenant lancé une version de 4e génération prenant en charge AirPlay 2…

Le modèle de première génération a été un énorme succès lors de son lancement, combinant un son exceptionnel et une superbe apparence dans un seul appareil conçu pour les petites pièces. La 2e génération a ajouté la prise en charge d’AirPlay, tout en conservant la station d’accueil à 30 broches. Un modèle de troisième génération a finalement abandonné le dock, et ce dernier prend en charge à la fois AirPlay 2 et AptX Adaptive, ainsi que la prise en charge intégrée d’Alexa.

Le design du Zeppelin est resté essentiellement inchangé au fil des ans, avec une forme immédiatement reconnaissable et un look minimaliste. La société affirme que cette dernière itération est « renée et repensée pour l’ère du streaming ».

Le nouveau Zeppelin est un système stéréo complet en un seul composant, s’appuyant sur l’expertise inégalée de Bowers & Wilkins dans la conception d’enceintes haut de gamme pour les studios et la maison. Il présente des technologies d’unité d’entraînement de qualité de référence disposées dans des ensembles de haut-parleurs gauche et droit dédiés autour d’un grand caisson de basses central, le tout alimenté par 240 W d’amplification. Le résultat est un son stéréo enveloppant qu’aucun rival à boîtier unique ne peut égaler […] Zeppelin a également été conçu pour durer. Son puissant « cerveau » numérique peut être mis à niveau au fil du temps, avec une capacité multi-pièces dont l’introduction est prévue au début de 2022. Cela le rendra compatible avec les deux autres nouveaux Zeppelins dans un environnement multi-pièces ou, si vous préférez, un système multi-pièces basé sur Bowers & Wilkins. propre gamme Formation de haut-parleurs sans fil haute résolution […] Disponible en deux finitions, une foncée (gris nuit) et une claire (gris perle), le tout nouveau Zeppelin entièrement repensé comprend également un éclairage ambiant commutable et réglable pour créer un effet « halo » sur son socle en métal.

Le haut-parleur est disponible à partir d’aujourd’hui, au prix de 799 $. Nous nous efforcerons de vous apporter un avis.

