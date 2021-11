Bowser a peur des clowns et des squelettes, mais aussi des tétons

Image : Nintendo

Le compte de fans toujours merveilleux Supper Mario Broth, spécialistes de la découverte de morceaux aléatoires de trivia Nintendo dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin mais dont vous ne pouvez plus vous passer, se sont surpassés aujourd’hui en découvrant que dans Super Mario Odyssey, Bowser est un peu effrayé par Mario. s’il porte l’un des six costumes spécifiques.

Ce n’est pas comme s’il mourait de peur, mais il mentionne que les costumes sont effrayants et bégaie un peu, et étant donné qu’il est un énorme monstre dinosaure lézard avec des dents pointues et une armée interminable de sbires reptiliens et parfois morts-vivants à sa disposition, c’est toujours quelque chose. Sur les six costumes auxquels il fournira cette réponse «effrayée», trois sont prévisibles: le zombie, la «tenue de squelette stupide» et le clown, tous des incontournables de l’horreur.

Les trois autres, cependant, sont moins évidents. L’un est le skin Mario 8 bits classique, dont Bowser a peut-être peur car il montre les efforts incessants que Nintendo fera, dans presque tous les jeux vidéo, pour faire des gestes de retour. Les vibrations de Terminator, en gros. Un autre est Gold Mario, peut-être parce que la peau rappelle à Bowser un film d’Austin Powers dont il ne veut tout simplement pas qu’on lui rappelle.

Et le dernier? Mamelons Mario. Si notre monde était si ému par la vue des tétons de Mario en 2017, ne serait-il pas logique que le Royaume Champignon soit également ébranlé ? Que Bowser, dans son moment de triomphe, serait tellement énervé par la vue de Mario dans rien d’autre que des malles, montrant un ensemble de mamelons qu’au cours de leurs décennies de rencontres il n’avait probablement jamais vu une seule fois, qu’il l’appelle un « costume effrayant ”?

Bien sûr que oui. Nous étions tous bouleversés par les mamelons, peu importe notre taille.

Mario torse nu mène à un pandémonium généralisé

Aujourd’hui, Mario a été aperçu dans le dernier Nintendo Direct sans chemise. Juste comme ça, Internet a oublié ses espoirs déçus d’une nouvelle annonce Animal Crossing ou Smash Bros sur Switch. Tout ce qui comptait, c’était les doux petits baisers d’Hershey sur le thorax exposé de Mario.