Bowser accepte de payer 10 millions de dollars à Nintendo dans un procès pour piratage

Gary « GaryOPA » Bowser a plaidé coupable à des accusations fédérales de piraterie en octobre. Maintenant, il a accepté de payer à Nintendo un énorme règlement de 10 millions de dollars pour son rôle présumé dans la conception et la vente d’appareils pour contourner les mesures de sécurité de Switch dans le cadre de Team Xecuter.

Nintendo traquait Bowser et d’autres associés depuis des années après que le groupe de jailbreak de jeux vidéo Team Xecuter ait commencé à promouvoir une puce électronique pour aider les utilisateurs à pirater la Switch et à jouer à des jeux piratés dessus. En septembre 2020, Bowser et deux autres ont été inculpés devant le tribunal de district des États-Unis pour des accusations fédérales. Alors qu’il risque désormais une peine de prison après avoir récemment plaidé coupable dans cette affaire, Nintendo a engagé son propre procès civil pour terre brûlée.

Le règlement nouvellement convenu de 10 millions de dollars déposé hier, qui doit encore être signé par le juge dans l’affaire, obligerait également Bowser à remettre à Nintendo tous les registres en ligne ou noms de domaine associés à Team Xecuter. Il lui interdit également de porter atteinte « directement ou indirectement » aux droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle de Nintendo, y compris même en imitant les jeux de la société.

« Cette injonction permanente est contraignante à l’encontre du défendeur dans le monde entier, sans égard à la portée territoriale des droits de propriété intellectuelle spécifiques invoqués dans la plainte de l’affaire ci-dessus, et peut être exécutée par tout tribunal compétent où que le défendeur ou ses actifs puissent être trouvé », lit-on dans le règlement.

Ces dernières années, Nintendo a également recherché des sites de ROM populaires pour les anciens jeux. En raison de poursuites judiciaires, ou même simplement de la menace de celles-ci, les sites ont changé de nom, détruit toutes leurs ROM et subi des millions de dommages et intérêts. Mais la société a également appliqué une apparente politique de tolérance zéro pour les jeux de fans gratuits, les mods et autres projets basés sur ses produits. Plus récemment, il a été sur le sentier de la guerre contre les tournois d’esports pour les versions modifiées des anciens jeux Smash Bros.