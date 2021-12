Bowser accepte une amende de 10 millions de dollars pour avoir vendu des hacks Nintendo Switch

Le pirate informatique canadien Gary Bowser a accepté de payer 10 millions de dollars pour régler un procès contre Nintendo contre lui pour des accusations de piratage. Bowser est membre du groupe Team Xecuter qui a créé des puces mod ou jailbreaké la Nintendo Switch, la 3DS, la NES Classic Edition et d’autres consoles.

Le produit le plus connu de Team Xecuter est un périphérique USB appelé SX Pro qui permet à la Nintendo Switch d’exécuter des jeux piratés. Nintendo poursuit les pirates informatiques depuis des années et Bowser a été arrêté et inculpé l’année dernière dans une affaire fédérale distincte. Il a été condamné à payer 4,5 millions de dollars pour les frais liés au piratage de la Nintendo Switch. Au total, Bowser verse à Nintendo au moins 14,5 millions de dollars de dédommagement.

Bowser a fait une entreprise de la vente de mods de console, une décision controversée dans une communauté de modding et d’émulation qui se concentre généralement sur les efforts open source qui évitent généralement les autorités fédérales. Nintendo a l’habitude de poursuivre agressivement l’utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle, et la société s’est régulièrement attaquée aux sites ROM qui hébergent des fichiers de jeu.