Bowser plaide coupable… Non, pas que Bowser | Nouvelles de GameSpot

Dans cet épisode de GameSpot News, nous parlons d’un pirate informatique nommé Bowser plaidant coupable de ses crimes contre Nintendo, la production de Nintendo Switch étant coupée, Skyrim devenant un jeu de société et Netflix Games sorti sur Android.

Dans cette vidéo, DeVante parle d’un pirate informatique nommé Gary Bowser plaidant coupable pour sa participation au déverrouillage des systèmes Nintendo Switch. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Bowser accepte de payer 4,5 millions de dollars à Nintendo et pourrait faire face à une peine de prison.

DeVante parle également de la pénurie actuelle de semi-conducteurs qui oblige Nintendo à réviser ses estimations de production pour le reste de l’exercice. Un projet de 30 millions d’unités aurait été réduit à 24 millions d’unités.

Plus tard dans la vidéo, Skyrim est transformé en un jeu de société dont la sortie est actuellement prévue pour 2022, les jeux PlayStation Plus et Xbox Games with Gold pour novembre sont maintenant disponibles, et Netflix Games arrive sur les appareils Android le 3 novembre 2021.