Box Drive mis à jour avec la prise en charge de macOS Monterey, une sécurité améliorée et l’intégration du Finder

L’expérience de bureau Box pour les utilisateurs de Mac a été améliorée avec l’adoption des API d’extension de fournisseur de fichiers d’Apple, qui offriront un système de configuration plus sûr et plus simple aux utilisateurs de Mac.



Les utilisateurs de Box Drive qui ont des Mac peuvent s’attendre à une prise en charge complète du silicium Apple, à une expérience plus transparente grâce à l’intégration du Finder et à la compatibilité avec la prochaine version de macOS Monterey.

La mise à jour apporte également une expérience d’installation simplifiée pour Box Drive sur Mac et une compatibilité plus large des applications.

Box indique que l’architecture mise à jour lui permettra de créer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités Box Drive sur macOS. L’expérience Box Drive mise à jour pour Mac est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs de macOS Big Sur 11.5 et versions ultérieures et ‌macOS Monterey‌.

