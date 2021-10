Box Drive pour Mac ajoute la prise en charge complète d’Apple Silicon et macOS Monterey, une sécurité accrue, plus

Box est sorti aujourd’hui avec une belle mise à jour pour les utilisateurs de bureau. La nouvelle application Box Drive Mac offre une prise en charge complète d’Apple Silicon, est compatible avec macOS Monterey, offre une expérience plus fluide et sécurisée, une prise en charge accrue des applications, et plus encore.

Box a partagé la nouvelle dans un article de blog aujourd’hui :

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que nous avons amélioré l’expérience de bureau Box pour les utilisateurs de Mac. S’appuyant sur la version initiale de notre prise en charge des Mac en silicium d’Apple, cette nouvelle version de Box Drive a été conçue à l’aide des API d’extension de fournisseur de fichiers d’Apple, qui offrent une expérience plus sécurisée et transparente dans macOS.

Les cinq principales nouvelles fonctionnalités de l’application Box Drive pour Mac sont :

Prise en charge complète des Mac Apple silicon Une expérience Box Drive plus transparente et sécurisée sur tous les Mac avec une nouvelle intégration dans Finder Compatibilité de Box Drive avec macOS Monterey Expérience d’installation considérablement simplifiée pour Box Drive sur tous les Mac Compatibilité des applications plus large grâce à la prise en charge des fichiers de package Mac sur Box Drive

Box indique également que la mise à jour apporte une nouvelle architecture qui « nous permettra de créer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités Box Drive sur macOS. Alors restez à l’affût des futures innovations avec Box Drive sur macOS ! »

La nouvelle version de Box Drive est disponible dès maintenant pour ceux qui exécutent macOS Big Sur et Monterey.

En tant qu’utilisateur professionnel ou individuel de Box Drive sur macOS Monterey, le nouveau Box Drive a été automatiquement activé, vous n’avez donc rien à faire. Utilisateur individuel sur macOS Big Sur 11.5+, le nouveau Box Drive a été automatiquement activé, vous n’avez donc rien à faire. En tant qu’utilisateur professionnel sur macOS Big Sur 11.5+, vous pouvez activer la nouvelle expérience en suivant les instructions sur cette page. Il sera automatiquement activé pour vous le mois prochain.

