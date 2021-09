Box et Zoom s’associent pour rendre les visioconférences un peu moins ennuyeuses

in

Le fournisseur de stockage en nuage Box a annoncé avoir publié une nouvelle application pour Zoom afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers tout en utilisant le logiciel de vidéoconférence populaire.

La nouvelle application s’appuie sur le partenariat existant entre les deux sociétés et vise à faciliter la collaboration en ligne pour les utilisateurs des deux services. Les applications Zoom, disponibles sur Zoom App Marketplace, sont un nouveau type d’intégration dans le produit qui permet aux utilisateurs d’apporter leurs applications préférées dans leurs réunions tenues dans Zoom.

Chef de produit pour les applications Zoom et les intégrations chez Zoom, Ross Mayfield a expliqué dans un article de blog comment cette interopérabilité supplémentaire entre les deux plates-formes aidera les équipes à collaborer plus facilement, en déclarant :

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec Box en approfondissant l’interopérabilité entre nos deux plateformes. La possibilité d’accéder et de collaborer sur le contenu de Box directement depuis Zoom simplifie le travail d’équipe, tout en améliorant et en simplifiant l’expérience de nos clients.

Application Box pour Zoom

Avec la nouvelle application Box pour Zoom, les utilisateurs peuvent accéder directement à Box depuis Zoom et parcourir, prévisualiser et partager leurs fichiers, qu’ils soient ou non en réunion.

Pendant une réunion, les utilisateurs peuvent sélectionner un fichier Box à présenter à tous les participants en un seul clic. Cependant, la sécurité, la conformité et la gouvernance de niveau entreprise de Box sont toujours appliquées au contenu Box accessible dans Zoom pour aider à protéger vos informations.

La nouvelle application de Box pour Zoom s’appuie sur son intégration précédente de Zoom dans les applications recommandées de l’année dernière, ce qui permet un accès instantané à Zoom à partir de Box. Cette intégration permet aux utilisateurs de créer, démarrer ou rejoindre une réunion directement à partir du fichier dans lequel ils travaillent sans avoir à interrompre leur flux de travail.

Maintenant que Box et Zoom ont encore élargi leur partenariat, ne soyez pas surpris si les deux sociétés ont annoncé des intégrations supplémentaires à l’avenir.