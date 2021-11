Boxam Internacional Joven et Junior Crevillente 2021

Communiqué de presse

Ce mardi le Boxam International Jeunes et Juniors, un tournoi qui se déroule cette année sous un chapiteau aménagé pour l’occasion dans les installations du complexe touristique Alannia Costablanca (Crevillent / Crevillente). Malgré les circonstances difficiles qui concernent à nouveau la plupart des pays environnants, plus de 150 personnes, dont des concurrents, des techniciens et des membres du personnel, se sont réunies dans la ville d’Alicante.

La compétition se déroule dans les catégories Junior et Jeune, tant pour les femmes que pour les hommes. Les trois premiers jours (mardi, mercredi et jeudi), les tours préliminaires et les demi-finales seront joués. Le vendredi, les finales se dérouleront en Junior et le samedi 27, le tournoi sera clôturé avec les finales en Jeunes. Le premier jour d’action, mardi, après la cérémonie d’ouverture (16h00), 13 combats auront lieu. Le reste des jours, la journée commencera à l’heure susmentionnée, 16h00.

Le regain de force de la boxe olympique en Espagne se reflète dans le nombre élevé de compétiteurs venus à Crevillent de toutes nos latitudes. Certains d’entre eux sont déjà expérimentés, comme Juan Pantoja ou Rafael Lozano, respectivement médaillés de bronze et d’or lors des derniers Championnats d’Europe organisés en octobre à Budva (Monténégro). Face à eux se trouveront les représentants de grandes puissances telles que l’Italie, l’Ukraine, la Bulgarie et une liste de près de 15 pays.

Boxam Internacional est possible grâce à la collaboration du programme PAC CV, promu par le Comité olympique espagnol et la Fondation Trinidad Alfonso, le Conseil municipal de l’Ajuntament de Crevillent / Crevillente et la Diputació d’Alacant / Diputación de Alicante.

Le président de la Fédération espagnole de boxe, Felipe Martínez, a souligné le soutien de toutes les institutions, qui a permis que l’activité sportive n’ait pas cessé malgré les conditions difficiles que vivent depuis plus d’un an et demi : » Chaque compétition est un combat contre les éléments, beaucoup d’entre eux

inattendu. Ainsi, chaque tournoi que nous pouvons conclure nous offre une double satisfaction. Tout cela ne serait pas possible sans la collaboration décisive des institutions qui nous aident et qui nous permettent d’offrir de l’espoir dans les moments difficiles que nous avons dû traverser ».

Tous les combats peuvent être suivis via LaLigaSportsTV, qui proposera les journées complètes via sa page Facebook.