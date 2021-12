Boxe 2021 : Logan Paul considère Jake Paul comme l’actuel Mike Tyson ou Muhammad Ali

Boxe 2021 Maverick a osé le comparer aux légendes

Jake Paul dit qu’il est à égalité avec Ali.

Jacques Paul a remporté une victoire de plus dans sa courte carrière de boxeur en battant par deuxième fois à Tyron Woodley avec un KO puissant. Sa victoire continue d’être applaudie par son frère, Logan, qui a fait une comparaison folle avec les légendes du ring.

Dans votre programme IMPAULSIVE, Logan a affirmé que les gens comparent Jake à Mike Tyron et Muhammad Ali de cette époque, provoquant une grande controverse.

« Savez-vous ce qu’ils ont dit ? Ils ont dit ceci : nos arrière-grands-parents avaient Muhammad Ali, nos parents ont eu Mike Tyson et nous avons Jake Paul. »

Ce n’est pas la première fois On dit que The Problem Child est à égalité avec les légendes de la boxe, mais chaque fois qu’il le fait, il reçoit diverses critiques. s’assurer qu’il n’est pas un vrai combattant et qu’il n’a battu personne d’important.

Malgré cela, l’entreprise qui Jake Generates est une nouvelle façon de comprendre ce sport, qui semble pointer vers le spectacle et montrer pour générer de l’argent.