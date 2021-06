Boxe : à quand remonte le combat de Logan Paul contre Floyd Mayweather ? Date, heure et quand et comment regarder en direct

Tout ce que vous devez savoir pour regarder le combat Mayweather-Paul AP

Floyd Mayweather Jr. va sortir de sa retraite et après plus de deux ans, il remettra les gants maintenant pour face au youtuber Logan Paul dans un combat d’exhibition.

“The Maverick” a un record d’un seul concours qu’il a perdu. Très contrasté avec l’imposant record qu’a “Money” avec 50 combats disputés et 50 gagnés. Sur ces 50 combats, 27 ont été par KO.

Paul pense que Mayweather ne prend pas ce combat au sérieux, il pourrait donc être surpris. Cela a été assuré pour ESPN et a déclaré: “Floyd se prépare pour n’importe qui. Le monde s’arrêtera, ce serait la plus grosse surprise de l’histoire de la boxe et si je perds, il ne se passe rien et la vie continue”.

Floyd a également été victime de provocations de la part de Paul et de son jeune frère, Jake, qui a déclaré à plusieurs reprises que son frère va lui botter le cul. Ce combat promet d’être l’un des pay-per-views les plus vendus en Amérique et l’un des combats les plus regardés au monde.

C’est quand? | Samedi 6 juin 2021 Où est-il ? | Au Hard Rock Stadium de Miami, quelle heure est-il ? | 20h00. ESTTransmission | Vous pouvez regarder le combat via Showtime pay-per-view, en plus de pouvoir suivre l’événement minute par minute en ligne sur MARCA Claro