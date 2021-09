boxe à Rio 2016 a été organisé

in

Après une enquête sérieuse et longue du spécialiste du droit du sport, Richard McLaren, il a été constaté que certains combats de boxe aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avaient été arrangés par les autorités pour choisir le vainqueur. Les faits ont été reconnus par l’Association internationale de boxe (AIBA), qui avait commandité ce processus.

Le rapport, qui parle d’au moins 11 matchs truqués, explique en détail dans ses 152 pages comment les résultats ont été organisés afin que qui devait gagner. Selon cette recherche, il y avait une “culture de la peur, de l’intimidation et de l’obéissance” qui ont permis aux autorités de mener ces opérations. Outre les pots-de-vin, bien sûr.

UNE MÉTHODE POUR PIÉGER

Toujours d’après ce rapport, la méthode consistait à ce que l’AIBA -qui au milieu ait changé de président- embauché des arbitres et des juges prêts à se livrer à ces pratiques de corruption, qui, sur la base de pots-de-vin, ont déterminé qui était le gagnant. Ce qui s’est passé à l’intérieur du ring était à l’arrière-plan à plusieurs reprises.

L’une des affaires les plus retentissantes, et qui sert à représenter graphiquement l’argent qui a été traité dans ces affaires, est la demi-finale des 56 kg dans laquelle les Français Sofiane Oumiha a battu un Mongol et atteint la finale du tournoi. Selon un témoin, 250 000 $ ont été distribués aux autorités, tant les juges que l’arbitre, pour que cela se produise.

LA RÉPONSE DE L’AIBA

“Maintenant, nous devons examiner attentivement le rapport et voir quelles mesures sont nécessaires pour garantir la justice. L’important est que nous nous assurons que les mécanismes nécessaires sont en place pour démontrer que les résultats sont au-dessus de tout soupçon.”Le président russe de l’AIBA, Umar Kremlev, a déclaré dans un communiqué.

Ils ont payé jusqu’à 250 000 $ par combat. PA

L’agence s’est déclarée préoccupée par les conclusions de l’enquête indépendante menée par le professeur McLaren, qui a été embauché par le conseil d’administration actuel de l’AIBA au motif que la gouvernance et l’intégrité sportive et financière n’étaient pas satisfaisantes jusqu’à présent et que des réformes sont nécessaires.

“Le professeur McLaren enquêtera non seulement sur le tournoi de boxe de Rio 2016, mais également sur tous les événements clés à ce jour pour atteindre une transparence totale. L’AIBA a engagé le professeur McLaren parce que nous n’avons rien à cacher.”a ajouté Kremlev, devenu président en 2020.

Auparavant, il était secrétaire général de la Fédération russe de boxe en 2017 et en 2018, il a rejoint le conseil d’administration de l’AIBA. Par conséquent, il ne faisait pas partie des autorités institutionnelles lorsque ces événements se sont produits.

« Nous nous efforcerons d’intégrer toutes les recommandations utiles qui sont faites. Nous fournirons également des conseils juridiques concernant les actions possibles contre ceux qui ont participé à une quelconque manipulation. Il ne devrait y avoir aucune place dans la famille de l’AIBA pour quiconque a organisé un match.“il a insisté.

Au moins 11 combats ont été signalés comme truqués. AP.

L’AIBA a annoncé que les arbitres, juges et officiels Les techniciens nommés pour les prochains championnats du monde de boxe masculine à Belgrade devront passer des critères de sélection très stricts, Ils comprennent des vérifications des antécédents et d’autres contrôles, ainsi qu’un processus de formation éthique.

L’avocat canadien Richard McLaren a enquêté sur le programme de dopage russe qui a conduit à des sanctions et à d’autres procédures similaires comme celle réalisée dans la Fédération Internationale d’Haltérophilie, son nom est donc reconnu dans ce type de circonstances.

LONDRES 2012 N’EST PAS SAUVÉ

McLaren assure que CK Wu, à l’époque président de l’AIBA, a également truqué duels avant et après les Jeux Olympiques disputés au Royaume-Uni. L’enquête indique que les Chinois, qui appartenaient également au Comité international olympique, a déclaré que les lutteurs azerbaïdjanais ne devraient pas gagner de médailles d’or à Londres.

