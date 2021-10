Boxe : Alistair Overeem : « Logan et Jake Paul choisissent des petits rivaux, tout ce qu’ils font est orchestré »

Logan et Jake Paul sont distingués pour avoir choisi des adversaires faciles pour leurs matchs de boxe. . images

Critique contre Logan et Jake Paul ils continuent à venir de différents combattants. Alistair Overeem a été le dernier à rejoindre le contre les célébrités des réseaux sociaux et pointées du doigt dans la manière dont elles sélectionnent leurs matchs afin de ne pas prendre de risques.

« Il (Logan Paul) ne veut pas qu’un rival lui fasse du mal. Ils choisissent leurs garçons, des petits combattants qui n’ont vraiment aucune expérience (en boxe). Donc tout est orchestré et c’est bon pour eux, non ? » L’ancien UFC a parlé pour une émission de Chris Weidman sur YouTube.

J’ai aussi comparé les frères Paul aux risques que prennent les combattants de MMA : « Ils ne prendront jamais le risque d’être vraiment blessés comme nous. Mais vous vous débrouillez bien, vous allez faire de bonnes affaires (pour eux). Mais ils rendent le rôle sûr et facile. Ce ne sont pas de vrais combats » ; Souligné.

Pendant ce temps, ‘Problem Child’ a mentionné à plusieurs reprises qu’il avait pensé à élever le niveau des combattants et que ses prochaines confrontations seraient contre Nate Diaz et Tommy Fury. Alors que ‘Maverick’ s’est pour le moment concentré sur les duels d’exhibition et Anderson Silva aurait été sur la liste.