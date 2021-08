Boxe : Anderson Silva et Tito Ortiz se retrouveront le 11 septembre dans un match de boxe

in

Anderson Silva reviendra sur le ring pour affronter Tito Ortiz. . images

Anderson Silva aura déjà une date pour revenir sur le ring. La se brésilienne affrontera Tito Ortiz le 11 septembre prochain sur l’undercard du combat entre scar de la Hoya et Vitor Belfort.

Selon les informations de MMA Fighting, les négociations avec le Triller Fight Club et les combattants ont été positives et Ils seront tous les deux prêts à monter sur le ring le mois prochain. De plus, le procès servira de co-vedette de l’événement.

Pour Ortiz ce sera votre première expérience en tant que pgil professionnel et son retour aux sports de contact, puisque Il a battu Alberto del Ro dans Combate Amricas 51. De plus, au cours des derniers mois, il a occupé un poste au sein de la politique de Huntington Beach, qu’il a démissionné plus tard.

De son côté, Silva arrive après son retour réussi à la boxe. En juin, il a battu Julio Csar Chvez Jr. par décision partagée au stade Jalisco. Ce sera sa deuxième bagarre depuis son désengagement de l’UFC et sa concentration sur la boxe.