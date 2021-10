Boxe : Anderson Silva : “Je pense que ce sera un bon combat contre Floyd Mayweather”

Anderson Silva veut combattre Floyd Mayweather. PA

Anderson Silva continue de grandir dans le monde de la boxe, après leurs combats avant Julio Csar Chvez Jr et Tito Ortiz, et loin de croire qu’il a tout donné, Il voit toujours grand et maintenant il veut aller chercher Floyd Mayweather.

L’ancien champion de MMA a souligné que son la confrontation avec Floyd attirerait l’attention des gens et qu’il serait fou de voir deux géants se battent.

“Quand le combat avec Tito s’est terminé et que j’ai vu dans mon Twitter et Instagram, tout le monde disait ‘tu dois combattre Mayweather ! Je ne sais pas, c’est fou! Je ne sais pas si je peux me battre au même niveau que Mayweather, mais c’est un défi pour moi, “The MMA Hour.

Je ne sais pas, peut-être que cela arrivera ou non. Je suis préparé pour ça. J’essaie juste de faire de mon mieux chaque jour et je pense que c’est un bon combat.”

Silva pense que son combat ne pourrait être que s’il s’agit d’une exposition, Mais malgré cela, je vais me préparer à 100%.

“Je ne sais pas, peut-être que cela arrivera ou non. Je suis préparé pour ça. J’essaie juste de faire de mon mieux chaque jour et je pense que c’est un bon combat, Mayweather et moi. Deux grands noms et un niveau différent. J’essaie de montrer pourquoi je suis là pour combattre Mayweather. Je ne sais pas si cela se produit ou non, mais je suis prêt à relever un bon défi pour moi-même.”

Face aux frères Paul, Silva a mentionné qu’il peut battre n’importe lequel d’entre eux, quel que soit leur poids et leur taille.

“Quand les gens parlent, je dis la même chose : je suis trop grand. Mais Mayweather a combattu Logan Paul et je peux me battre aussi. Je peux peser 189, 190 et combattre Mayweather. Nous allons voir. Bien sûr, ce combat allait avoir lieu, c’est un combat de spectacle, pas un combat réel, mais je pense que c’est bien. Nous allons voir”.