Boxe : Anderson Silva n’exclut pas de combattre Jake Paul

Le Brésilien ne pense pas à la retraite Twitter : @UFC

La légende du UFC, Anderson Silva, Il a encore beaucoup de spectacle à donner aux fans de combat. Malgré sa retraite du MMA, le Brésilien est entré dans le monde de la boxe dans un duel contre Julio César Chvez Jr où il a remporté la victoire.

ÀNderson revient sur un ring de boxe lorsqu’il affronte TIto Ortiz le samedi 11 septembre. Le combat aura lieu au Seminole Hard Rock Hotel en Floride. Cependant, les fans veulent voir le Brésilien affronter l’un des deux frères Paul, qui ont été dans l’œil du monde de la boxe.

Face à ces rumeurs, Silva a déclaré que tout était possible et qu’il avait beaucoup de respect pour tous les deux. “Tout est possible, Jake Paul et Logan font du bon boulot dans ce nouveau spectacle divertissant. On verra, tout est possible, mais j’ai du respect pour les deux. C’est peut-être possible”, a assuré le Brésilien.

Anderson a fait ses débuts dans la box en 1998 avec une défaite et en 2005 il est revenu à la boxe avec sa première victoire professionnelle. Contre Julio Cesar Chvez, c’était sa deuxième victoire et il l’a fait par décision partagée.