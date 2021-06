Boxe : Andy Ruiz est sévèrement critiqué par ‘King Kong’ Ortiz : “C’est une grosse maman, un llorn”

in

Andy Ruiz, boxeur professionnel. @ Andy_destroyer1

Andy Ruiz a été durement critiqué par le boxeur cubain Luis ‘King Kong Ortiz’, puisqu’il assure que le Mexicain-Américain ne veut pas l’affronter sur le ring : “Il dit qu’il n’est pas prêt à combattre Luis Ortiz, mais il est prêt à affronter Anthony Joshua. Il est culotté, c’est une grosse maman, je n’aime pas offenser mais il pleure”, a-t-il déclaré pour TUDN.

“Je continue toujours à m’entraîner, toujours prêt pour tout ce qui se présente et pour tout ce qui est décidé. Joshua, Andy Dillian Whyte, tous ces gens qui veulent de l’argent facile, ce n’est plus comme avant quand le champion combattait avec les plus forts de la division. C’est ce qui se passe maintenant”, il ajouta.



Andy Ruiz lors d’une séance d’entraînement. @ Andy_destroyer1

Enfin, Ortiz a assuré que “Ils parlent beaucoup de choses, ils mentionnent mon nom, mais ils le mentionnent à huis clos, ils ne peuvent pas décider de se battre.”

Photos : @ Andy_destroyer1