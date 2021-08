Boxe : Andy Ruiz et Charles Martin seront en négociations pour monter sur le ring en octobre

Ruiz et Martin cherchent à reconquérir les titres de boxe poids lourds / AP

Andy Ruiz est revenu sur le ring en mai 2021 avec une victoire sur Chris Arreola après un an et demi sans activité, Il cherche donc déjà le prochain boxeur pour revitaliser sa carrière après avoir perdu les ceintures poids lourds WBA, IBF, WBO et IBO contre Anthony Josué.

Dans ce sens l’américain de la famille mexicaine sera sur le point de confirmer un combat contre Charles Martin, qui était aussi un champion poids lourd mais de la Fédération Internationale de Boxe.

Selon les informations d’ESPN, Ruiz et Martin sont en négociations pour monter sur la toile en octobre prochain et le plus intéressant est que l’entraîneur de Martin est Manny Robles, qui faisait également partie de l’équipe de Ruiz. dans le passé jusqu’à ce qu’ils prennent des directions différentes lorsque le Destroyer a décidé d’aller à San Diego, en Californie, avec Eddy Reynoso.

Il n’y a pas encore plus d’informations à ce sujet, mais il convient de noter qu’en octobre Tyson Fury combattra également Deontay Wilder, le combat pourrait donc être ajouté à la carte de la nuit au cas où le combat ne serait pas la fonction principale.

Ainsi, les fans pourront voir un Andy Ruiz qui arrive avec 34 combats gagnés, 22 par élimination directe et seulement deux défaites tout au long de sa carrière, alors que sur le record de Charles Martin cherche même ses 28 victoires et comme deux matchs perdus au dessus du ring.

Peut-être que la confrontation semble égale, bien que Charles ait quatre ans de plus que Ruiz qui a connu un changement impressionnant après avoir considérablement perdu du poids, mais il ne faut pas oublier que Martin mesure trois pouces de plus et a un garde gaucher qui compliquerait encore le combat. ce serait donc une prévision réservée aux fans et aux médias spécialisés.