Boxe: Andy Ruiz et Deontay Wilder, les rivaux que Dillian Whyte a dans sa mire

Deontay Wilder et Andy Ruiz, parmi les possibles rivaux de Dillian Whyte. AP

Dillian Whyte a repris le week-end après assommer brutalement Alexander Povetkin et proclamé champion intérimaire des poids lourds par le World Boxing Council (WBC). Maintenant Le Britannique vise Deontay Wilder et Andy Ruiz, avec qui il espère convenir d’un combat pour la seconde moitié de l’année.

Le Mexicain et l’Américain sont les poids lourds qui cherchent maintenant à relancer leur carrière après avoir été dépouillés de leurs championnats. Pour ce que ‘The Body Snatcher ‘cherchera à sceller un combat contre quelqu’un pour finir de lever la main et devenez l’un des challengers qui affronte le vainqueur des duels entre Anthony Joshua et Tyson Fury.

Après avoir vaincu Povetkin, le promoteur Eddie Hearn Il avait dit à Sky Sports Box Office qu’il cherchait à se battre avec Whyte pour l’été: « Je voudrais l’emmener en Amérique et avoir un grand combat. »

Hearn a déclaré que ont longtemps insisté sur une bagarre devant ‘The Bronze Bomber’, même qui signifierait toute une entreprise réussie: « Ce sera un match de stade, c’est un événement colossal. Nous avons demandé le combat Deontay Wilder depuis très, très longtemps »; J’ai ajouté.

Même si, L’ancien monarque WBC a clairement fait savoir à plusieurs reprises qu’il n’était pas intéressé par un duel avec Whyte, maintenant l’intérêt sera différent avec un sceptre britannique impliqué. Cependant, Ruiz Jr est l’autre rival de la liste, pire tout dépendra de son exhibition contre Chris Arreola le 1er mai et représentera un duel attendu entre les deux et qui exposera le grand challenger des complets.

Alors que dans le cas où l’un ou l’autre de ces deux combats ne serait pas scellé, le Daily Mail a placé Trevor Bryan comme l’adversaire le plus direct, si l’un des plus gros poissons ne finit pas par se battre contre Whyte.