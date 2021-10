Boxe : Andy Ruiz : « J’avais l’impression qu’Anthony Joshua avait peur contre Usyk »

in

Andy Ruiz s’exprime après la défaite d’Anthony Joshua en Angleterre. .

Après la défaite des Britanniques Anthony Joshua aux mains d’Oleksandr Usyk, l’ancien rival des Britanniques, le Mexicain Andy Ruiz, a analysé le combat et a donné son avis.

“C’est juste resté là. Je ne sais pas pourquoi il n’a pas bougé, comme lors du deuxième combat avec moi. Il a couru et s’est assuré qu’ils ne l’ont pas frappé, Et s’il le faisait, il l’attraperait et bougerait. Il avait donc sa stratégie. Mais pour ce combat, cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait », a déclaré le Destructeur dans une interview avec FightHype.com.

Pour Andy, la raison de la chute d’AJ était due à la stratégie : “C’était probablement la mauvaise stratégie. Vous l’avez probablement sous-estimé. Un peu comme je l’ai fait avec Chris Arreola… Je pense qu’Anthony Joshua est toujours là, toujours fort. J’avais l’impression d’avoir peur et d’être un peu réprimé. C’était peut-être le style gaucher d’Usyk et sa façon de bouger. »