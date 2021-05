Boxe : Andy Ruiz : “Je suis prêt, faisons AJ v Ruiz trois”

Andy Ruiz veut affronter Anthony Joshua pour la troisième fois. PA

La division poids lourds a encore de nombreux mouvements. Comme le combat pour le unification entre Tyson Fury et Anthony Joshua tombe et les deux combattants ont de nouveaux challengers à leurs sceptres, Une revanche est toujours en attente.

Eddie Hearn, Le promoteur de Joshua a jusqu’à fin mai pour arranger le contrat avec Oleksandr Usyk et affronte-le comme défense obligatoire de la WBO, mais, bien qu’il ait cela sur le pas de la porte, il pense aussi à d’autres combats comme un trilogue avec Andy Ruiz.

Le combattant américano-mexicain Il est revenu ce 2021 après plus d’un an d’absence sur le ring et après sa victoire avec Chris Arreola, il a pris son téléphone portable pour dire Eddie Hearn qui est prêt à affronter à nouveau Joshua.

Dans des déclarations à IFLTV, Hearn a déclaré qu’il pourrait avoir de bonnes affaires avec Usyk, mais a aussi l’ancien champion en tête.

“Dans un monde idéal, s’il y a de bonnes affaires à faire avec Oleksandr Usyk, Cela doit aussi être une bonne affaire pour lui, c’est le prochain combat. Je n’exclurais aucun scénario à ce stade pour Anthony Joshua. Nous avons probablement 10 jours pour décider quoi faire. Il y a plusieurs options, si vous allez aux États-Unis, Il m’a déjà écrit sur Instagram et m’a dit ‘Je suis prêt, faisons ça, AJ contre Ruiz trois.

D’autre part, il a mentionné qu’il envisagerait également Luis Ortiz ou Dillian Whyte.

“C’est un combat qui, je pense, nous intéresserait, si vous allez aux États-Unis, Luis Ortiz est un autre gars avec qui on peut se battre. Si tu es au Royaume-Uni, je ne sais pas… Dillian Whyte, c’est un combat à mener.”