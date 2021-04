Boxe: Andy Ruiz: “Je veux devenir le poids lourd Canelo Álvarez”

Andy Ruiz veut être à nouveau champion des poids lourds Instagram @ caneloteam

Depuis que Andy Ruiz a rejoint l’équipe Canelo, cela n’a été qu’une motivation en plus d’être conseillé par le Mexicain, Saúl “Canelo” Álvarez. Ce visage à son prochain combat contre Chris Arreola le 1er mai 2021.

Pour ce combat, vous voyez un Andy très différent de celui vu contre Anthony Joshua car dans ce concours, il pesait environ 313 livres. Jusqu’au moment, le changement physique a été plus que perceptible lors de la perte de 60 livres.

«Toute ma vie, tout le monde m’a jugé sur mon apparence, mais je n’ai pas abandonné, et je pense que c’est ce qui m’a amené ici. Devenir le premier champion poids lourd mexicain au monde était incroyable “, a déclaré Andy Ruiz Jr pour PBC sur FOX.

“Destroyer” a également mentionné qu’il a déjà appris sa leçon concernant sa perte passée et qu’il veut maintenant faire les choses correctement. «Ce combat est important car maintenant je suis concentré et je vais bien faire les choses. J’ai appris ma leçon de ma défaite et je vous promets que lorsque je deviendrai deux fois champion des poids lourds mexicains, je ne le prendrai pas pour acquis. “ Il a dit.

Avoir “Canelo” si près est une grande motivation et c’est ainsi qu’Andy Ruiz le voit quand il veut être le poids lourd Canelo. “Je veux devenir un Canelo poids lourd, quelqu’un de discipliné, quelqu’un qui est concentré et qui veut conquérir et faire un héritage dans la boxe », a-t-il déclaré.

Le 1er mai 2021 Andy Ruiz Jr. fait face à Chris Arreola au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.