Boxe: Andy Ruiz montre son incroyable perte de poids: 26 livres de moins que lorsqu’il a combattu Anthony Joshua!

Andy Ruiz révèle le poids qu’il a perdu en un an. Instagram

Andy Ruiz est prêt à revenir à la boxe. L’ancien champion des poids lourds a laissé une année entière pour retrouver sa meilleure forme pour revenir dans le ring et main dans la main avec Eddy Reynoso et l’équipe Canelo l’ont fait.

Dans une interview pour Fighthype, ‘Destroyer’ a déclaré qu’il était à son apogée et a révélé combien il a perdu du poids pour faire face à Chris Arreola.

«En ce moment, je suis sûr que je pèse 257 livres. J’ai mangé des tacos hier, donc je vais bien. Il nous reste encore deux semaines. Mon objectif de poids est d’être de 255 (115,66 kg) pour le combat d’Arreola le 1er mai, mais je dois continuer. “

Le poids actuel de Andy Ruiz est de 26 livres en dessous de ce qu’il a donné lorsqu’il a affronté Anthony Joshua à 283 livres. (128,36 Kg), et qu’il était visiblement déformé, ce qui lui a fait perdre les sceptres.

Interrogé sur ce qu’il attend de la lutte contre Arreola, Ruiz a souligné que ce serait une bataille à mort.

«C’est parce que lui et moi sommes des lutteurs mexicains. Nous n’aimons pas abandonner, nous continuons à frapper et à continuer. Il aime déjà lancer des coups de poing J’aime donner des coups de poing, donc ce sera un combat passionnant. “

Désormais, l’objectif de Ruiz est de perdre plus de poids et peut même 240 quelque chose qui vous rendra la vitesse que vous avez perdue en 2019 et être un prétendant aux championnats tenus par Tyson Fury et Anthony Joshua.