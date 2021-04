Boxe: Andy Ruiz: « Quand Joshua m’a battu, je voulais me cacher sous le lit et manger des Cheerios »

Andy Ruiz veut à nouveau régner parmi les poids lourds. AP

Andy Ruiz se prépare à peaufiner les derniers détails du combat contre Chris Arreola, comme pour marquer son retour dans le monde de la boxe après avoir perdu les titres des poids lourds lors d’un match revanche contre Anthony Joshua. Le boxeur a récemment parlé de ce qu’il avait vécu après avoir été débarrassé des sceptres et a avoué que ce combat était « le point le plus bas de sa vie ».

Dans une conversation pour MailSport, Ruiz Jr. a parlé du processus qui l’a conduit au procès Arreola et comment il s’est relevé de la douloureuse défaite en Arabie saoudite: «C’était le point le plus bas. Quand j’ai perdu, je voulais juste me mettre sous mon lit, me cacher et manger des Cheerios »; Il a dit.

Cependant, Le Destroyer a commenté que certains messages de Joshua l’ont aidé à revenir à la boxe et à ne pas finir par prendre sa retraite: « Il y avait des messages. Nous avons juste dit pour récupérer, que je suis un grand combattant. Je n’ai que de l’amour pour lui, Je n’ai aucune rancune contre lui. «

Maintenant l’américain mexicain Il est sous le commandement d’Eddy Reynoso dans l’équipe Canelo. Après l’évolution physique qu’il a présentée, sous un régime strict, Ruiz assure que maintenant il se sent mieux préparé et habile que dans le premier combat avec Anthony Joshua où il a remporté les championnats.

« Tout a changé. En ce moment J’ai 258 ans, je me sens plus léger que lors du premier combat. Il n’y a pas de chocolats, de bonbons ou de gâteaux, même si je les aime tellement. J’ai appris à me discipliner et à ne pas devenir fou. Je n’essaye pas de trop manger comme avant », a-t-il ajouté.

Ancien champion Montez sur le ring ce 1er mai à la Los Angeles Galaxy House devant «Nightmare». Et il sait qu’une victoire éclatante l’aidera à relancer sa carrière et à se rapprocher à nouveau en tant que l’un des meilleurs prétendants de la catégorie.