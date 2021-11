Boxe : Andy Ruiz veut affronter Deontay Wilder : « J’ai l’impression que je peux le battre »

Andy Ruiz veut affronter Deontay Wilder. .

Les mouvements en poids lourds ils laissent encore plusieurs défis pour l’année prochaine. Avec la défaite avant Tyson Fury, Deontay Wilder est à la recherche d’un nouveau combat, qui ouvrira la porte à Andy Ruiz.

Le combattant américano-mexicain est sur le point de revenir sur le ring en 2022, après avoir subi une intervention chirurgicale, son premier choix serait donc l’ancien champion Wilder.

« Oui, je le pense, et je pense que ce sera un combat incroyable. Nous faisons tous les deux partie de la même équipe et tout est une affaire. Cela ne me dérangerait pas de monter sur le ring avec lui, et je sens que je peux le battre. Nous devons le faire », dit pour The Last Stand avec Brian Custer.

Cela ne me dérangerait pas de monter sur le ring avec lui, et je sens que je peux le battre. Nous devons le faire »

Lui, également ancien champion de catégorie, a fait l’éloge de la combat entre Wilder et Fury, où l’Anglais a été victorieux, et j’ai reconnu le travail accompli par Tyson pendant tout ce temps.

« Je pensais que c’était un combat incroyable. Ils allaient et venaient et je ne savais pas qui allait gagner. Deontay, il a un cœur de lion. Il ne voulait pas abandonner et revenait sans cesse. Il n’arrêtait pas de se lever, de tomber et de se relever. Ce n’était pas un combat incroyable. Chapeau à Tyson Fury. Il a fait son truc. »

Andy Ruiz a été champion en battant Anthony Joshua en 2019 de manière surprenante, Mais après sa chute il n’a pas pu reprendre son meilleur niveau et n’ajoute qu’une victoire contre Chris Arreola en 2021.

Quand on a demandé à Ruiz si Fury était le meilleur combattant poids lourd du monde en ce moment, le combattant mexicain a déclaré: « Je suis d’accord avec cela. »