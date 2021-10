Boxe : Andy Ruiz veut le titre de Tyson Fury : « J’ai besoin de la ceinture WBC »

Andy Ruiz veut affronter Tyson Fury. PA

Le boxeur Andy Ruiz, qui est devenu le premier champion poids lourd mexicain en battant alors invaincu Anthony Joshua, déclaré être à la recherche du titre de Conseil mondial de boxe (WBC). « J’ai d’autres ceintures mais je n’en ai besoin que d’une et c’est de la WBC »déclara le boxeur.

Le Mexicain a remporté les titres des poids lourds de la WBA, IBF, IBO et WBO dans leur victoire surprise contre Anthony Joshua en juin 2019 au Madison Square Garden de New York. Cependant, il a perdu les ceintures lors de son deuxième combat avec « AJ » et sa première défense des ceintures en décembre de la même année. Joshua a conservé les titres jusqu’à sa chute face à l’Ukrainien Oleksandr Usyk le 25 septembre..

Je pense que c’est le moment parfait, tout le monde s’élimine les uns les autres. »

dit Andy Ruiz

La ceinture que recherche le Mexicain Il appartient à l’Anglais Tyson Fury, que j’ai obtenu après avoir battu Deontay Wilder en février 2020. Le weekend dernier, l’Anglais a conservé avec succès son titre lors du match revanche contre Wilder.

Si Fury veut être le champion unifié des poids lourds, Il doit battre Usyk sur le ring, mais la recherche de la seule ceinture qui manque à Ruiz pourrait devenir un obstacle.