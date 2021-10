Boxe: Anthony Joshua accueille Fury alors qu’il se prépare pour le match revanche d’Usyk

Anthony Joshua a perdu malgré les pronostics d’Oleksandr Usyk / .

Anthony Joshua a perdu contre Oleksandr Usyk dans l’un des bouleversements de cette année dans le monde de la boxe. Mais apparemment le combattant britannique recevoir le soutien de son compatriote Tyson Fury pour récupérer les titres lourds.

Les « Gypsy King » qui a aussi combattu cette année et a levé le sceptre de la Commission mondiale de boxe dans le clôture du trilogue devant Deontay Wilder, être l’arme secrète de Joshua dans son entraînement selon le même boxeur.

Oleksandr Usyk a volé les titres IBF, WBA et WBO au moyen des cartes au stade Tottenham Hotspur. Joshua a perdu à domicile contre l’Ukrainien et doit maintenant valider son option pour le match revanche mais sans Rob McCracken comme entraîneur, selon diverses rumeurs dans les médias locaux.

Tyson Fury a été le premier à en parler. Le combattant de 33 ans a déclaré qu’il était l’homme idéal pour aider Joshua pour reconquérir les sceptres des lourds. N’oubliez pas qu’à un moment donné, il y a eu des démarches pour que Joshua et Tyson montent sur le ring, mais Wilder a demandé une revanche par des moyens légaux qu’un juge l’a rendu valide.

Joshua a commenté sur les caméras de la télévision IFL que Tyson était le bienvenu et que la seule question qu’il avait était de savoir combien le copain poids lourd allait facturer.

La catégorie des complets vit un âge d’or avec plusieurs athlètes à leur meilleur niveau, ce qui fait qu’il n’y a toujours pas de champion unifié. De gagner, Joshua pourrait se lever pour déclencher un éventuel combat contre Tyson Fury. Jusqu’à présent, il semble que les deux soient amis, Joshua a mentionné que même dans le meilleur des poids lourds, il y a de la cordialité.

« Je regarde des photos avec Sugar Ray Robinson, Joe Louis, Archie Moore, Muhammad Ali, tous assis ensemble, dans les terrains d’entraînement des autres. J’ai l’impression qu’ils m’ont caché beaucoup de choses «

Venez sur mon terrain d’entraînement, venez voir ce que fait le champion des poids lourds. Tyson peut certainement venir me regarder m’entraîner, à 100%. Le sparring n’est pas un combat, vous pouvez donc certainement entrer, vous êtes plus que bienvenu pour entrer dans le gymnase et me donner quelques conseils. «