Boxe : Anthony Joshua : « Battez Usyk puis combattez Tyson Fury. »

Anthony Joshua veut affronter Tyson Fury. .

Antoine Joshua continue de se préparer pour défendre son titre IBF contre Oleksandr Usyk, mais il ne retire toujours pas son doigt de la ligne pour chercher le combat contre Tyson Fury pour être le champion incontesté des poids lourds.

Joshua a de nouveau attaqué Fury dans une interview pour Sky Sports, affirmant que c’était la faute de son équipe si le combat n’avait pas eu lieu pour l’unification en ne pouvant pas se réconcilier avec Deontay Wilder.

“Malheureusement, son équipe a déçu tout le monde en boxe. Je serai toujours là, toujours prêt à faire le show.”

Malgré cela, il est clair qu’il veut affronter le Gypsy King et a souligné que son combat aura lieu fin 2021.

Le combat de Fury doit avoir lieu. C’est un gros combat, plus gros que la boxe, plus gros que les ceintures”

[La pelea de Fury puede ocurrir a] la fin de l’année. Laissez-moi d’abord passer Usyk. Mais avec ou sans Usyk dans ma vie, combats Fury.

Joshua a dit qu’il était prêt à battre Usyk et puis combattez Fury pour faire le plus grand combat de tous les temps.

“Usyk n’est pas le seul et la fin de tout. Usyk ne détermine pas le combat de Fury. Le combat de Fury doit avoir lieu. C’est un gros combat, plus gros que la boxe, plus gros que les ceintures. Se produire. Après le combat d’Usyk, après avoir défendu mes ceintures. Le combat sera plus grand, meilleur qu’il ne l’aurait été. Je suis sûr à 100% que je vais le combattre et gagner. Vous devez poser la même question. Je ne suis pas si sûr”.

Joshua a encore tiré sur le la façon dont l’équipe de Fury a géré l’affaire Wilder, puisqu’il a révélé qu’ils avaient vendu tous les billets.

“Nous avons tout fait. Pendant une pandémie mondiale, la période la plus difficile pour organiser un combat comme celui-là, nous avons réussi à obtenir 20 000 fans disponible, un site payant, prêt pour les médias, mon nom était sur le contrat, je m’entraînais. Alors boum, ils ont annulé. Je suis prêt à combattre tout le monde parce que je suis un combattant du retour.”