Boxe : Anthony Joshua demande un chiffre astronomique pour sortir de l’équation entre Usyk vs Fury

Anthony Joshua veut se venger avec Usyk

Tout pour indiquer dans quoi Anthony Joshua et Oleksandr Usyk reviendront sur le ring dans une revanche pour le Britannique pour tenter de remettre les ceintures des poids lourds, malgré le fait qu’à l’époque est venue l’idée que l’Ukrainien était direct avec Tyson Fury retirer de la catégorie le nouveau monarque incontesté.

Mais ni Dillian Whyte, le challenger officiel de Fury, ni Anthony Joshua veut sortir de l’équation Cela allongerait l’attente des fans de boxe pour rencontrer un seul roi dans la catégorie la plus disputée d’aujourd’hui. Ou du moins c’était ce qu’on pensait jusqu’à ce que Le propre manager d’AJ, Eddie Hearn, a révélé le chiffre pour lequel il pourrait se retirer du concours avec Usyk.

« Sept chiffres ? Un million ? Si vous voulez que je ne combatte pas Oleksandr Usyk, vous devez le multiplier par 40… »Hearn a déclaré dans Boxing King Media, pour continuer: « En ce moment, il y a une communication entre les deux équipes pour dire si c’est quelque chose, et la réponse est que cela n’a pas encore été discuté avec AJ« .

En théorie les vainqueurs des battles du premier quart de ce 2022 en complète, pourraient bien miser les ceintures. Mais Eddie Hearn voit plus le côté financier, car il a poursuivi avec l’idée : « Je m’en occupe et quand je sens qu’il y a une opportunité pour Anthony et 258 [la gerencia, el equipo de Joshua] nous allons nous asseoir avec eux et le leur présenter, mais je ne le ferai pas jusqu’à ce que ce soit la bonne occasion.

Tet son fils Fury ont approuvé le sceptre WBC à la fin de la trilogie avec Deontay Wilder et il a été le premier à proposer à Oleksandr Usyk la confrontation finale, d’autant plus que le Gypsy King est convaincu qu’il peut vaincre un boxeur plus petit, comme l’Ukrainien vient de conquérir les poids cruiserweight avec une large marge et il vit à peine ses premières années dans la catégorie la plus élevée de la boxe professionnelle.