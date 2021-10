Boxe : Après un incroyable trilogue, Deontay Wilder réfléchit au quatrième combat contre Tyson Fury

Deontay Wilder et Tyson Fury visent un nouvel affrontement en 2022. AP

La nuit tant attendue du combat entre Wilder et Fury s’est brutalement terminé par défaite de l’Américaine par KO au onzième tour. Cela a continué en 2018, puis dans l’incroyable Victoire de Fury en 2020. Les poids lourds ont gardé le meilleur pour la fin dans la pica de la trilogue à Las Vegas. Même avec la défaite Wilder est sur le point de revenir en 2022, surtout maintenant que sa réputation s’est rétablie.

Lorsque ‘SunSport’ Je lui ai demandé quelle serait la principale raison de sa motivation à revenir, son entraîneur Shelly Finkel a répondu que le boxeur avait déclaré : « Mon instinct est pour les grands combats. » Il n’est pas sur la table en ce moment, mais il aimerait que Fury revienne. Je ne pense pas que les gens veulent voir ça maintenant, certains des autres combats doivent trouver leur chemin et cela pourrait être une possibilité », a-t-il admis.

Anthony Josué, 31 ans, qui a été battu par Oleksandr Usyk, du 34, en septembre, est une autre option pour l’Américain. Premier, Josué va affronter Usyk encore, mais Finkel Il a averti que l’issue du match revanche n’affecterait pas un combat entre les deux boxeurs.

« C’est un grand combat quoi qu’il arrive. Mais encore une fois, il est tôt et nous devons dépasser Usyk et Joshua et voir d’autres possibilités.. Et je ne sais pas si Usyk, même avec ses grandes capacités, il sera capable de faire face à la taille de Fureur« , a-t-il assuré.

Plus sauvage est maintenant de retour dans Alabama, votre ville, où se reposer pendant six mois après une suspension médicale. De plus, cette semaine le boxeur américain devra subir une chirurgie due à une fracture de la main droite, souffert après le combat.