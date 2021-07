Boxe – AS.com

Pour

Quand et où est-il célébré

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Du samedi 24 juillet au dimanche 9 août. Arène de Kokugikan, 13.000 téléspectateurs. Également connu sous le nom de « Sumo Hall », il a été inauguré en 1985. Il est principalement utilisé pour les matchs de sumo. A l’intérieur il y a aussi un musée de ce sport. En outre, il accueille également des événements de boxe, de lutte et des concerts de musique.

En quoi consistent le sport et la compétition ?

Le but est de frapper votre adversaire le plus efficacement possible avec des coups à la tête ou au torse.

Les deux boxeurs s’affrontent dans un ring carré d’une dimension minimale de 4,90 mètres et maximale de 6,90 mètres. L’un est entièrement vêtu de rouge (pantalon, chemise, gants et casque, dans le cas féminin) et l’autre est bleu.

Le triomphe peut atteindre des points, une méthode dans laquelle cinq juges marquent chacun des trois tours qu’ils effectuent. La deuxième méthode de triomphe est le RSC qui peut être par défaut (du boxeur et de son équipe), KO, c’est-à-dire lorsqu’un boxeur tombe sur la toile et ne peut pas se relever avant que l’arbitre n’ait terminé le compte de dix, ou KO technique , c’est-à-dire lorsque l’arbitre arrête le combat lorsqu’il comprend que l’un des deux combattants est désavantagé.

Chaque combat se déroule à la distance de trois rounds de trois minutes.

186 hommes et 100 femmes. La différence entre les sexes a été réduite à Tokyo (8 catégories pour les hommes et 5 pour les femmes contre 10 pour les hommes et 3 pour les femmes à Rio), l’idée est qu’à Paris 2024 il y aura l’égalité.

Tu savais que…

La boxe a une grande tradition au programme olympique. Appelé boxe, il a été inclus dans les Jeux Olympiques de l’Antiquité. Aux Jeux Modernes, la boxe a été incorporée en 1904, étant présente dans toutes les éditions sauf en 1912 car elle était interdite en Suède. Malgré cette belle histoire, ce n’est qu’à Londres 2012 que la boxe féminine a été incluse dans les Jeux. Dans cette édition, il n’y avait que trois catégories de poids.

Médailles distribuées et modalités

13Médailles OR

13Médailles ARGENT

26Médailles BRONZE

MASCULIN

mouche (-52 kg), plume (-57 kg), légère (-63 kg), poids welter (-69 kg), moyenne (-69 kg), légère lourde (-81 kg), lourde (-91 kg) et super lourd (+91 kg)

186Hommes

FÉMININ

mouche (-51 kg), plume (-57 kg), légère (-60 kg), poids welter (-69 kg) et moyenne -75 kg)

100Femmes

Chaque pays ne participe, au maximum, qu’avec un boxeur par poids. La compétition se fait par élimination directe et il n’y a pas de repêchages. Les combattants qui accèdent aux demi-finales sont assurés d’une médaille, puisqu’il y a deux bronzes car les 3e et 4e places ne sont pas disputées.

Attention à…

La catégorie des super-lourds. Les gros poids sont spectaculaires. De plus, les dernières générations montrent que vous pouvez mesurer plus de deux mètres et avoir de la qualité. Anthony Joshua a été champion en 2012 et fait désormais partie des rois lourds. Joe Joyce (argent en 2016) est monarque continental et est à un pas du championnat du monde. Tony Yoka, champion olympique, continue d’avancer dans la boxe de location.

Tableau des médailles (Top 20)

Pays Or Argent Bronze Total 1 États-Unis 50 24 40 114 2 Cuba 39 17 17 73 3 Royaume-Uni 18 13 25 56 4 Italie 15 15 17 47 5 Union soviétique 14 19 18 51 6 Russie 10 5 15 30 7 Hongrie 10 2 8 20 8 Pologne 8 9 26 43 9 Argentine 7 7 10 24 10 Kazakhstan 7 7 8 22 11 France 6 9 11 26 12 Afrique du Sud 6 4 9 19 13 Allemagne de l’Est 5 2 6 13 14 Allemagne 4 9 10 23 15 Bulgarie 4 5 9 18 16 Thaïlande 4 4 ​​6 14 17 Ukraine 4 3 7 14 18 Ouzbékistan 4 2 8 14 19 Corée du Sud 3 7 10 20 20 Canada 3 7 7 17

Les États-Unis sont une grande carrière de boxeurs. Il domine le tableau historique des médailles avec une grande différence (114 médailles, 50 d’or), puisque dans chaque cycle il a des jeunes avec une grande projection. Une autre grande école est celle de Cuba, un pays dans lequel la boxe professionnelle n’est pas autorisée, donc tous les combattants sortent avec un style olympique marqué. Le Royaume-Uni et les pays de l’ex-Union soviétique sont aussi les habitués des podiums des Jeux.

Andy Croix

Andy Croix

Le Cubain de 25 ans est double champion du monde. Il est le grand favori à 63 kg. Sa boxe est pure de l’école de son pays. Il contre-attaque, met beaucoup de rythme et est l’un des combattants les plus suivis par tous les fans.

Bakhodir Jalolov

Bakhodir Jalolov

L’Ouzbékistan est l’un des pays qui aspire à être une puissance mondiale. Son système, qui lui permet de combiner boxe olympique et professionnelle, porte ses fruits. A 26 ans, ce super poids lourd (+91 kg), est l’actuel champion du monde et compte sept combats en tant que professionnel. Ce sera une star.

Eumir Martial

Eumir Martial

Manny Pacquiao a jeté son dévolu sur son compatriote, 25 ans. Avec seulement trois ans d’entraînement, en 2011, il remporte la Coupe du monde junior. Il ne s’est pas qualifié pour Rio 2016 et lors de la dernière Coupe du monde (75 kg) il a dû se contenter de l’argent. Il a déjà fait ses débuts professionnels, mais représentera les Philippines au niveau international.

Maiva Hamadouche

Maiva Hamadouche

Policier de profession, le Français (31 ans), incarne le nouveau modèle. Elle est championne du monde IBF des super poids plume et vise à devenir championne olympique. Il est parfaitement adapté à la transition entre l’amateurisme et la boxe de location. L’essentiel est qu’il soit fidèle à son style : beaucoup de rythme et une pression constante.

Vasyl Lomachenko

Vasyl Lomachenko

Bien que dans l’histoire il y ait eu de grands boxeurs qui ont commencé avec des médailles olympiques, comme Muhammad Ali, Oscar de la Hoya ou Floyd Mayweather, la chose ukrainienne est à noter. Il a été champion olympique à Pékin 2008 et à Londres 2012. Son palmarès montre sa qualité, il a remporté 396 matchs sur 397 disputés.

Clairessa Boucliers

Clairessa Boucliers

Les Jeux n’ont eu de femmes qu’en 2012. La seule qui a réussi à répéter une médaille, et l’or, a été Claressa Shields. L’Américain prend beaucoup de rythme, gère la distance et frappe fort. C’est l’une des références de la nouvelle vague de la boxe féminine, qui commence à être assimilée à celle des hommes.