Boxe : Belfort fait l’éloge de De La Hoya avant le combat entre les deux et critique Mayweather : “Ne combats pas un youtuber”

Belfort est considéré comme l’un des meilleurs combattants de MMA de toute l’histoire / AP

Alors qu’Oscar De La Hoya est une légende de la boxe professionnelle après son six ceintures dans différentes divisions, plus une médaille d’or olympique à Barcelone 1992, Vitor Belfort est l’un des meilleurs combattants à avoir atteint l’octogone dans le sport des arts martiaux mixtes selon divers experts et les deux Ils entreront sur le ring ce 11 septembre jouer dans l’un des combats les plus attendus de l’année.

Alors que ce n’est pas la première fois qu’un boxeur affronte un MMA, cette fois le Staples Center de Los Angeles sera le théâtre d’un match entre deux hysters sportifs dans une bagarre convenue à 180 livres, donc Vitor Belfort a remercié Oscar De la Hoya pour cette opportunité juste de critiquer plus tard Floy Mayweather Jr. : “Oscar combat un vrai combattant. (Il) n’est pas comme Mayweather à la recherche d’un YouTuber qui a une défaite et zéro victoire. Il combat le gars qui a le plus de KO de l’histoire de l’UFC à ce jour. J’ai gagné des médailles d’or et je n’ai pas pu y parvenir parce que c’est l’une des meilleures choses : devenir un athlète olympique. Donc je pense qu’Oscar a tout fait. Il est sans aucun doute le meilleur boxeur de tous les temps, et pour moi pouvoir rivaliser avec lui et pouvoir me retrouver face à face avec le meilleur boxeur, c’est un rêve devenu réalité, sans aucun doute. Mais c’est un travail difficile”, a déclaré le Brésilien pour le MMA Junkie, car il faut se rappeler que Floy Mayweather s’est tenu il y a un mois en Floride dans un ring contre le youtuber, Logan Paul, dans un combat qui porte la critique.

Il faut noter que Oscar De La Hoya a rendu une bague depuis sa retraite il y a plus de dix ans lorsqu’il a perdu contre un Manny Pacquiao qui a commencé à monter dans la cour des grands de la boxe dans un lointain 2008. BElfort, quant à lui, était le champion des poids mi-lourds de l’UFC en 2015 lorsqu’il a battu Chris Weidman et a pris sa retraite il y a trois ans. perdre contre son compatriote Lyoto Machida après un coup de grâce, mais cette fois, il veut une revanche avec le sport professionnel. dans un combat convenu de huit rounds.

Belfort a également déclaré: “Je pense que s’il le fait, il saura ce qu’il y aura. Il explique cela pour que je ne voie pas à quoi ressemble l’enfer. Je n’aime pas l’enfer. L’enfer est un lieu de négativité. Je vois une joie. Pour moi, rester dans ta poche est une joie. J’étais dans ta poche avec beaucoup de sparring partners qui se battaient. J’adore ça. C’est cool. Alors souviens-toi, si tu n’es pas content de ce que tu fais, ce que tu faire est un fardeau. Alors je décris l’enfer comme quelque chose de négatif et je ne laisse rien de négatif me venir à l’esprit. Je cherche la guerre. Je suis excité à ce sujet … Je vois cela comme un endroit paradisiaque pour rester dans ma poche avec Oscar. “, pour le même médium MMA Junkie à l’approche de la confrontation qu’il aura avec De La Hoya dans un peu plus de deux mois.