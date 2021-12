Boxe : Bob Arum désespère de Dillian Whyte et ouvre la porte à un combat entre Tyson Fury et Andy Ruiz

Andy Ruiz pourrait affronter Tyson Fury en mars. Instagram

Bob Arum veut que Tyson Fury ne rate rien dans ce qui devait être une bataille unifiée pour le championnat du monde des poids lourds avec le vainqueur entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua. Telle est la pression du promoteur qui si Dillian Whyte ne parvient pas à accélérer la négociation en tant que challenger obligatoire, le PDG de Top Rank saute tout mandat et cherche un rival pour le Gypsy King.

Si quelqu’un connaît les entreprises de l’industrie de la boxe, c’est Bob Arum et malgré le fait que le World Boxing Council ait déterminé que Tyson Fury doit monter sur le ring pour défendre sa ceinture avec Dillian Whyte, l’homme d’affaires a parlé à Talksport ; support dans lequel il a indiqué au moins trois noms en remplacement, qui comprend Andy Ruiz.

« Si nous ne parvenons pas à un accord avec Dillian Whyte, nous nous battrons pour la ceinture Ring Magazine et le titre linéaire et nous choisirons un autre adversaire. Nous devons remettre Tyson sur le ring fin mars. » a déterminé Bob Arum en discutant de l’avenir à court terme du boxeur britannique.

Le combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte a été retardé si longtemps parce que le challenger officiel avait des problèmes juridiques avec son promoteur, alors la WBC a décidé d’attendre avant de donner une résolution. Maintenant, le problème est que Whyte pense qu’il devrait recevoir 45% du sac en jeu, avec une différence considérable car Tyson Fury et son équipe ne veulent lui donner que 20% même si l’Américain a fait valoir qu’ils devaient lui faire plus de profit en étant le champion par intérim de l’instance dirigeante.

« Franc [Warren] et je suis déterminé à aller vers lui avec un adversaire qui est acceptable et nous adorerions faire ce combat à Cardiff. Andy Ruiz Jr est une possibilité. Je vois que Joseph Parker a eu une bonne victoire sur Derek Chisora, cela pourrait être une possibilité. Et nous examinons quelques autres noms qui pourraient être appropriés », a conclu Bob Arum dans un message qui cherche à faire pression sur Whyte pour qu’il accepte les termes du roi des gitans.