Boxe, boxe et plus de boxe

Par Mauricio Sulaimán

Fils de José Sulaimán / Président du WBC

La boxe traverse un moment sensationnel, avec un nombre important de champions de haut niveau, de très bons combats programmés au calendrier pour les prochains mois, et des idoles dans divers pays.

Il y a une grande anticipation pour les combats qui pourraient avoir lieu entre de grands combattants, et il y a plusieurs divisions qui organisent des tournois qui donneront lieu à de nombreux combats du plus haut niveau.

Il existe également plusieurs plateformes de télévision qui diffusent de la boxe et se disputent les cotes d’écoute avec leur programmation: il y a la télévision câblée Showtime, qui diffuse notre sport dans sa programmation depuis les années 1980; ESPN aux États-Unis et ESPN Knockout pour toute l’Amérique latine. FOX, dans tout le pays aux États-Unis; DAZN, une plate-forme numérique mondiale, Space et de nombreux réseaux de tous les pays du monde qui diffusent de la boxe comme Azteca et Televisa au Mexique, Wowow au Japon, Sky et bien d’autres en Angleterre, et bien sûr, Triller considéré comme le petit nouveau sur le bloc pour l’industrie.

Alors que notre sport connaît ce qui pourrait très bien être un âge d’or, nous sommes également confrontés à un certain nombre de problèmes complexes qui créent beaucoup de controverses dans le monde entier, avec des opinions contradictoires parmi les membres de la communauté de la boxe.

L’un d’eux est le retour des champions légendaires sur le ring. Tout a commencé il y a quelques années, avant la pandémie, lorsque le grand champion mexicain, Julio César Chávez, est monté sur le ring pour donner une exposition avec le populaire Jorge «Travieso» Arce.

Ils l’ont fait pour collecter des fonds pour les soins médicaux d’un boxeur victime d’un accident lors d’une séance d’entraînement, c’est le fils de José Luis Castillo. L’événement a été un énorme succès, l’arène était bondée, l’audience de la télévision était extrêmement élevée et l’objectif de soutenir financièrement une noble cause a été glorieusement atteint.

Chávez et Arce ont fait deux autres expositions; L’un était précisément le dernier événement avant le COVID-19, créant une salle comble à Hermosillo, épuisant 14 mille sièges, et l’autre au milieu de la pandémie, à huis clos, à Tijuana.

Ces événements étaient très simples et clairs: des expositions avec une cause de responsabilité sociale, portant des couvre-chefs, des gants de 16 onces et seulement trois tours. Les trois événements ont été un excellent divertissement pour le public, avec une bonne action, mais plein d’ambiance amusante et positive.

Erik «El Terrible» Morales est également monté sur le ring avec Mikey Garcia en Californie, portant également un couvre-chef, des gants de 16 onces et une collecte de fonds, et ce fut un succès complet.

Mike Tyson a de nouveau secoué le monde avec une formidable démonstration le 28 novembre, aux côtés de Roy Jones Jr. Celui-ci était différent, sans casque, avec des gants de 12 onces, et était prévu pour huit tours de deux minutes.

La California Boxing Commission a imposé un protocole d’examen médical obligatoire majeur et il y avait également des tests antidopage du programme de boxe propre VADA. Le WBC a participé activement et à la fin de l’événement a présenté une ceinture commémorative aux deux prétendants en reconnaissance de leur grand spectacle qui a diverti des millions de personnes pendant les moments les plus sombres de la pandémie.

Déjà en 2021, il y a de nombreuses expositions, et même des combats de nombreux boxeurs légendaires à la retraite depuis de nombreuses années. Evander Holyfield, 58 ans, affrontera Kevin McBride, 47 ans; Les deux ne se sont pas battus depuis 11 ans. Oscar de la Hoya combattra un rival d’arts martiaux mixtes en juillet; Julio César Chávez proposera une exposition avec le fils de Macho Camacho, Juan Manuel Márquez et Miguel Cotto, ainsi que Marco Antonio Barrera avec Jesús Soto Karass.

Il y a une ligne fine entre les expositions et les combats, et une grande préoccupation pour ceux qui le font sans être dans des conditions optimales, ou quelles que soient les conséquences que cela peut avoir sur leur santé, ou le font pour de mauvaises raisons.

Les juridictions où se déroulent ces événements sont préoccupantes, car c’est là que les verrous de protection sont placés sous de nombreux aspects tels que: examens médicaux, contrôles continus, règles de l’événement, qualité des arbitres, services médicaux.

La boxe des célébrités fait également son chemin. Ce sera le sujet de ma prochaine chronique, car il y a une grande division d’opinion sur ce phénomène actuel.

LE SAVIEZ-VOUS …?

Le grand Muhammad Ali s’est rendu au Japon pour participer à une exposition contre un combattant local nommé Antonio Inoki. L’adversaire a décidé de ne jamais quitter le tapis et a rampé dessus pendant 15 longs rounds, donnant des coups de pied à Ali… le résultat final a été déclaré nul. Ce fut un succès financier total, mais l’un des pires événements sportifs de l’histoire.

L’ANECDOTE D’AUJOURD’HUI

Il y avait un journaliste qui se caractérisait par une attaque systématique des boxeurs; Il n’y avait pas de bon côté, tout était négatif, fraude, saleté. Un jour, cet homme a rencontré mon père et Don José, après une longue conversation, il lui a suggéré de faire une expérience: s’entraîner à la boxe et un jour monter sur le ring.

Il a accepté et a commencé un programme de formation; Il a vraiment pris le défi au sérieux et a passé plus de quatre mois à se mettre en forme et à s’entraîner au gymnase, à frapper les sacs, à faire de la corde et du shadowboxing.

Plus tard, mon père l’a appelé pour voir comment il allait et il avait acquis une confiance impressionnante, alors il a suggéré qu’il était temps de monter sur le ring et de montrer à quel point la boxe était quelque chose que tout le monde pouvait pratiquer.

Un ami proche de mon père a réussi à sécuriser une séance d’entraînement pour cet homme, avec un boxeur amateur beaucoup plus petit que le journaliste. En entrant sur le ring, il s’est moqué de la taille de son rival et a demandé que la séance se fasse sans casque, ce qui n’a pas été accepté.

La cloche a sonné et le garçon n’a pas décroché un seul coup de poing, mais a reçu une telle quantité de cuir qu’à la fin du premier tour, il a décidé de retirer ses gants et de quitter le ring, quittant le gymnase sans dire un seul coup. mot. Une note de boxe négative de lui n’a jamais été relue.

Plusieurs années plus tard, il a appelé mon père et lui a dit: «Merci José, c’est toi qui m’a sauvé dans cette vie; Cette expérience m’a donné de la sensibilité et du respect pour le travail des autres, m’a donné de la discipline et a sauvé ma carrière de journaliste. Je vous appelle aujourd’hui, après avoir reçu le prix annuel de l’association des écrivains sportifs, et tout cela grâce à ce que j’ai appris en boxe. “

