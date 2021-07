Boxe : Brian Castao assure qu’ils l’ont volé contre Jermell Charlo : ‘S il a gagné le combat”

in

Brian Castao contre Jermell Charlo.

Plus Brian Castao pensait le résultat de leur combat samedi dernier au AT&T Center, c’était pire le champion WBO junior des poids moyens.

Le dur combat entre Jermell Charlo et Brian Castao à la recherche d’unifier le titre mondial des super-welters de la WBO, WBC, WBA et IBF, Il s’est terminé par un tirage au sort controversé.

Bien qu’il existe de nombreux avis partagés parmi les spectateurs, analystes et figures de la boxe internationale, les cartes des juges ont le dernier mot sur ce qui s’est passé au cours des 12 rounds qu’a duré la bataille.

Castao a dominé dans la plupart des tours, mais ne pas pouvoir éliminer Charlo a fini par coûter le résultat final à l’Argentin, qui est ferme dans sa déclaration, ils l’ont volé.

Le juge, Tim Cheatam a annoncé un match nul pour 114 points chacun; Nelson Vsquez a donné son score 117-111 en faveur de Charlo; Oui Steve Weisfeld a donné à l’Argentin le vainqueur 114-113.

Il s’agissait d’un tirage controversé, puisque selon un grand nombre de spectateurs du combat à travers le monde, Brian Castao devait être victorieux cette fois.

“POUR MOI VOUS AVEZ GAGNÉ” et s’il le dit… Canelo Álvarez a salué Boxi Castao et lui a laissé un message plus qu’encourageant. @alaveraokpic.twitter.com/ODkgRT8b5T – SportsCenter (@SC_ESPN) 19 juillet 2021

Cela a amené l’Argentin à montrer son insatisfait de la décision finale, et préciser à la fin : «Je sais que j’ai gagné le combat. Il m’a touché en quelques rounds, mais je sais que j’étais le vainqueur. J’en profite pour demander une revanche immédiatement. Ce fut un combat difficile, bien sûr. Mais j’ai l’impression d’avoir été volé. C’est comme ça que je me sens. ‘

Le portier, Brian Castao (17-0-2, 12 KO) Il a admis que Charlo l’avait blessé aux deuxième, dixième et onzième rounds, mais pensez qu’il donne quand même Charlo au troisième tour : ‘J’ai fait mon travail, il a fait son travail. Nous mesurons notre force. Il m’a blessé au deuxième round, je l’ai blessé au troisième. C’est donc là que je pense que les juges ont vu la porte de cravate s’ouvrir, mais je ne suis pas d’accord. Comme je le disais, je me sens volé J’exige et j’aime une revanche, parce que il ne devrait y avoir qu’un seul champion poids welter. ‘

CompuBox suite 22 connexions supplémentaires pour Castao au total (173 sur 586 contre 151 sur 533), et, selon les statistiques officieuses de la même CompuBox, Brian a décroché plus de coups puissants que son rival (164 sur 400 vs 98 sur 246), tandis que Le jab de Charlo était plus efficace (53 sur 287 contre 9 sur 186).

Jermell Charlo (34-1-1, 18 KO) a fini par conserver ses titres IBF, WBA et WBC, il n’a donc pas utilisé le mot “voler”, mais il l’a fait. Il estime qu’il aurait dû être victorieux.

“Honnêtement, c’était un combat plus serré qu’il n’y paraissait, quelqu’un l’avait comme 117-114. J’ai l’impression d’avoir gagné plus de rounds que lui., mais 117-11 est une très grande marge. Mais il n’y a certainement aucun moyen que cela se termine 114-114, tu sais ce que je dis? Je ne veux pas nuire à ce que Brian Castao a fait, mais J’ai l’impression d’avoir essayé plus fort que lui. Tu sais, il n’était pas le Brian Castao qu’il est, le sortir de son plan de match‘a-t-il conclu.