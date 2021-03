Boxe: Bruce Buffer et la passionnante introduction à Mike Tyson

Bruce Buffer présente Mike Tyson d’une manière choquante. Catch Hotboxin ‘avec Mike Tyson

Bruce Buffer révolutionne les médias sociaux, après Le célèbre hôte de l’UFC sera présent sur le podcast de Mike Tyson et montrer ses grandes compétences.

Pendant un segment du spectacle, Buffer a été encouragé à annoncer ‘Iron Mike’ et avec une belle performance, a ravi l’ancien champion des poids lourds qui il ne cachait pas son sourire et se souvenait du bon vieux temps. Immédiatement, la vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et des milliers de fans ont partagé le moment.

Buffer, qui se caractérise également par les sacs excentriques qu’il utilise dans l’UFC, curieusement, il est le demi-frère de Michael Buffer, l’hôte légendaire des nuits de boxe. Et tout au long de leur parcours, ils sont devenus une icône du sport.