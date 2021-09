Boxe: Caleb Plant nie Canelo et montre une photo de la façon dont il l’a frappé lors de la conférence

Pas pour la guerre entre Caleb Plant et Sal lvarez. / @ SweetHandsPlant

La guerre des déclarations entre Plante de Calen et Sal ‘Canelo’ lvarez continue, à tel point que les boxeurs se sont jetés aux mains lors de la présentation du combat devant les médias.

Le boxeur américain a publié une photographie du moment où sa main gauche a levé la joue du boxeur mexicain, parce que quelques instants avant les fans ont critiqué Caleb parce que dans la vidéo le contact est imperceptible et Canelo semble esquiver complètement le poing de l’adversaire.

Le combat entre Canelo lvarez et Caleb Plant se produisent ce 6 novembre au MGM Grand Garden Nevada Arena avec les championnats de la World Boxing Association, du World Boxing Council, de la World Boxing Organization et de la Fédération internationale de boxe en jeu, de sorte que le vainqueur est proclamé meilleur champion des super-moyens.

Notamment, avant que Caleb ne lance sa mouche, le boxeur l’a couvert en disant quelques motss. Mais peut-être que le plus puni a été Plant parce que les caméras ont réussi à capturer les blessures au nez et à la pommette droite.

“Tu n’es pas à mon niveau, et tu le verras le 6 novembre. On te verra, tu sais ce que je fais. Et je te verrai le 6 novembre. Il peut dire ce qu’il veut, mais pas sur ma mère et celui qui le fera, je le finirai. Je vous mettrai KO en huit rounds, c’est facile », a déclaré Sal lvarez.

Caleb, 29 ans, cherche à mener le combat de sa vie après avoir accumulé 21 victoire et zéro défaite, avec 12 gagnés par KO. El canelo, pour sa part, a plus d’expérience à 31 ans en raison de son 56 victoires dont 38 victoires via la voie du chloroforme et un seul chacun.