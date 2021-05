Boxe: Caleb Plant veut que Canelo Álvarez se batte pour l’unification des super-moyens

Caleb Plant veut combattre Canelo Álvarez. AP

Saul Álvarez a défié le champion IBF, Caleb Plant, juste après sa victoire sur Billy Saunders, quelque chose qui semble se matérialiser après que le combattant américain ait affirmé qui veut les sceptres que tient le Mexicain.

Dans une interview pour ESPN, Caleb a mentionné qu’il était prêt à affronter Canelo depuis qu’il a commencé sa formation à Las Vegas, bien qu’il sache qu’il doit y avoir des négociations avant que le combat ne soit officiellement annoncé.

«Je sais que c’est ce qu’il veut. J’ai dit ce que je veux et je sais qu’il en faut beaucoup pour faire un méga combat à part juste deux combattants qui veulent y entrer, mais en ce qui me concerne, nous pouvons le faire fonctionner. “

Caleb a souligné que son esprit n’est pas concentré sur le boxeur mexicain, plutôt dans les titres et qu’il affrontera qui que ce soit pour être le champion unifié.

“L’opportunité est devant moi. Peu importe qui c’était. C’est Canelo, donc c’est ce que c’est, mais ce n’est pas à propos de Canelo. Il s’agit des ceintures. Il s’agit de mon voyage. Il s’agit de ce que je veux réaliser. Je ne me concentre pas sur lui et sur ce qu’il fait. Je suis concentré sur ce que j’ai. “

Lorsqu’on se demande si une foule le mettrait sous pression dans le combat contre Canelo, Caleb a déclaré qu’il était plus à l’aise avec des stades pleins.

“J’ai toujours été la personne qui, quand vient le temps de se mettre dans une situation formidable, c’est quand je fais le mieux. Certains combattants sont meilleurs quand il n’y a personne dans la foule et certains combattants sont meilleurs quand ils sont sous les armes et que tout le monde regarde. J’ai toujours mieux performé devant de grandes foules et ce ne sera pas différent lorsque ce combat sera ferme et que nous pourrons y arriver.