Boxe: Canelo Álvarez après avoir posé ses empreintes à Hollywood: « C’est quelque chose que je n’avais jamais imaginé »

Canelo et sa cérémonie historique à Hollywood. @CaneloTeam

Après ayant fait sa marque sur le Hollywood Walk of Fame, Saúl ‘Canelo’ Álvarez Il s’est entretenu lors d’un entretien avec Azteca Deportes sur ce que cet événement historique représente pour lui.

« La vérité est que je me sens très heureuse, C’est quelque chose que je n’ai jamais imaginé J’ai toujours rêvé du meilleur mais on n’imagine jamais l’ampleur. C’est la preuve que lorsque vous faites les choses bien et avec discipline, cela vous conduit à des choses que vous ne pouvez pas imaginer, Je suis fier d’être mexicain « , A déclaré Alvarez.

Interrogé sur ce que signifie être le deuxième Mexicain à être présent dans cette région légendaire, Saúl a déclaré: « Je suis fier de pouvoir ouvrir ces portes, pour que les Latinos soient plus valorisés, c’est pour moi une fierté ».