Boxe : Canelo Álvarez, boxeur de l’année 2021

Canelo Álvarez, le meilleur boxeur du monde. Salle d’allumettes

Il a balayé la division des super-moyens en moins de 12 mois et est devenu le premier champion d’Amérique latine incontesté de l’histoire, ce qui lui a valu Saúl ‘Canelo’ Álvarez sera nommé boxeur de l’année 2021 par The Ring Magazine.

« C’est un honneur pour moi. Comme je le dis toujours, j’aime la boxe. Je fais ça parce que j’aime la boxe, et tout ce qui vient ensuite est un honneur pour moi. C’est un avantage pour moi car j’aime ce sport. Je respecte ce sport et j’essaie toujours de faire de mon mieux en boxe », a déclaré le combattant mexicain au magazine.

C’est la deuxième fois que Canelo reçoit cet honneur, ajoutant : « Je me sens bien. Je me sens béni, car en fin de compte, je veux marquer l’histoire de ma carrière. Et puis je me sens béni. Je me sens si bien à ce sujet. C’est le deuxième, mais j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir. »

Il ne fait aucun doute que c’est une grande année pour Álvarez et son environnement, car Eddy Reynoso a également été honoré et a été nommé meilleur entraîneur de 2021.