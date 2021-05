Boxe: Canelo Alvarez chez les poids lourds légers? “Il aime les défis”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez pourrait faire le dernier mouvement à 175 livres s’il consolide son règne des super-moyens. .

Saúl ‘Canelo’ Álvarez il est en passe de devenir le champion général des super-moyens. Le Mexicain a battu Billy Joe Saunders par KO et après s’être emparé du sceptre de la World Boxing Organization (WBO), il a jeté son dévolu sur Usine de Caleb; qui a la ceinture qui manque par la Fédération internationale de boxe (IBF).

Compte tenu des grandes possibilités qu’Álvarez sera le champion incontesté, la fenêtre de progression de la division s’est à nouveau ouverte. Comme l’a révélé le promoteur Eddie Hearn, Les chances de Canelo de devenir un poids lourd léger ne sont peut-être pas si loin.

“Je pense qu’une fois que vous avez fait cela (mettez la main sur 168 livres), vous avez fait une autre partie de l’histoire, Que faites-vous alors? Allez-vous jusqu’à 175 livres? Eh bien, il a déjà battu Sergey Kovalev à ce poids pour remporter un titre mondial. Je ne le vois pas régresser au poids moyen, mais il adore les défis », a-t-il déclaré à SKY Sports.

De la même forme a souligné les qualités de Guadalajara pour rester actif, malgré la pandémie de coronavirus. Il a également souligné le grand moment du combattant pour essayer d’être un boxeur plus complet: «Il a été de loin le plus actif pendant la pandémie, qui est vraiment remarquable en tant que numéro un livre pour livre. Historiquement, ces types de combattants combattent moins souvent que d’autres, mais il adore se battre et ne quitte jamais le gymnase. “

En outre, Hearn lui-même a assuré qu’ils chercheront à accélérer les négociations pour finaliser le combat d’unification contre Plant pour cette année: «Son plan (de Canelo) est maintenant d’aller et de devenir incontestable. Il y a le combat contre l’usine de Caleb, qui, je pense, aura lieu à Las Vegas en septembre “; condamné.

D’un autre côté, La seule expérience de Saúl chez les poids lourds légers remonte à son combat de 2019 contre Sergey Kovalev, champion qui a détruit avec un KO puissant au round 11.