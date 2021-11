Boxe : Canelo Álvarez contre Caleb Plant Quand a lieu le match de boxe, où et à quelle heure ?

‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant ont frappé dans leur présentation / AP

Saúl ‘Canelo’ lvarez et Caleb Plant présentera ses titres de 168 livres pour en trouver unification des titres super-moyens dans un combat qui, depuis la dernière fois qu’ils se sont vus dans la présentation, a fini par canaliser un conflit personnel.

Le prochain combat à la carte aux États-Unis via Showtime aura un coût de 79,95 $ dollarss. est 6 novembre Caleb et El Canelo entreront sur le ring à 21h00 HE et 18h00 heure du Pacifique dans le combat principal de la carte qui peut être vu par ESPN dans le reste du continent américain.

Caleb Plant est le même combattant qui a affronté Saul Álvarez qui a soutenu qu’il avait insulté sa mère et c’est pourquoi il a été battu. Le boxeur ajoute 21 boxeurs vaincus dans une invaincue qui l’a amené à remporter la ceinture de la Fédération internationale de boxe.

‘Canelo’ pariera sur les sceptres du World Boxing Council, de la World Boxing Association et de la World Boxing Organization. Alors que Caleb quittera la Fédération Internationale de Boxe en échange, dans une pièce qui à Le gagnant représentera quatre titres des principales associations sportives des poings.

Selon les données du magazine Forbes, Saúl ‘Canelo’ lvarez a 165 millions de dollars en banque Ils auront une augmentation considérable ce week-end dans leur combat à Las Vegas. Et, en 59 combats s’il est toujours dans le sport, le Mexicain cumulera jusqu’à 481 millions de dollars d’ici 2023 selon le même rapport.

N’oubliez pas que le Jalisco a terminé le contrat avec le promoteur Golden Boy Promotions cela l’aurait porté à une fortune de 365 millions de dollars en 11 matchs.

Le ‘Canelo’ vous a alorsUn combat contre Gennady Golovkin pour un total de 40 millions de dollars et une revanche de 30 millions de dollars dollars en raison de la morbidité qui représentait quelques combats qui, pour certains fans, ont été perdus par Saúl. Alors que con Amir Khan atteint 25 millions de dollars dollars et avec Floyd Mayweather 12 millions de dollars de la même dénomination, donc avec le 40 millions de dollars que j’ai gagné avec Caleb Plant détrônera facilement toutes ses batailles car le montant n’inclut pas la collecte au box-office ni les sponsors.