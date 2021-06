Boxe : Canelo Álvarez débarque dans le monde des Simpson

in

C’est ainsi que le boxeur s’est vanté sur ses réseaux sociaux. IG : Canelo

Les Simpson continuent d’ajouter des personnalités de tous horizons à son univers. Maintenant c’est le boxeur mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez qui a rejoint la fièvre jaune, avec sa personnification comme l’un des habitants de Springfield.

C’est ‘Canelo’ lui-même qui a vanté l’image sur ses réseaux sociaux, créée par l’utilisateur d’Instagram, Yellow Turn Out.

A l’image, son entraîneur et responsable ne pouvait pas manquer non plus d’emmener le Guadalajara à tous ses succès : Eddy Reynoso.

L’utilisateur Yellow Turn Out a déjà créé diverses personnalités sportives en tant que personnages de la mythique série américaine. Parmi ses images les plus remarquables figurent La footballeuse canadienne Lauren Sesselmann, la star de NXT Austin White, le combattant de l’UFC Mike Davis et la star du Bellator MMA Paul Daley.

De son côté, le ‘Canelo’ est dans les “cornes de la lune” après avoir vaincu Billy Joe Saunders et ont réalisé l’unification de les titres des super-moyens de la WBC, WBA et WBO. Maintenant, il espère pouvoir faire face Caleb Plant pour obtenir le sceptre manquant ; la super ceinture moyenne FIB.