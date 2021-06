Boxe : Canelo Álvarez et DAZN signent un accord pour une série de combats au Mexique

Canelo Team et DAZN ont conclu un accord pour organiser des combats de championnat au Mexique.

Matchroom Boxing et DAZN se sont associés au boxeur mexicain Saúl “Canelo” Álvarez, et à Canelo Promotions ainsi qu’à Eddy Reynoso, pour amener le championnat du monde de boxe au Mexique. De plus, le président de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, via son compte Twitter a annoncé que Quatre spectacles sont déjà prévus dans les six prochains mois.

VIVE LE MEXIQUE !!! Tellement fier d’annoncer un nouveau partenariat avec @Canelo et @CANELOTEAM pour ramener le championnat du monde de boxe au Mexique en direct sur @DAZNBoxing – déjà 4 spectacles prévus dans les 6 prochains mois alors que nous cherchons à dénicher les nouvelles stars ! Tout commence le 26 juin à Guadalajara ! pic.twitter.com/ZSPfkGtwNn ? Eddie Hearn (@EddieHearn) 10 juin 2021

Le premier événement de cette série de combats aura lieu à Guadalajara, Jalisco dans lequel Julio César Martínez défendra son titre WBC des poids mouches contre Joel Córdova. Ce premier épisode de la série de combats convenus se déroulerait dans l’Alcade Dome.

“C’est une excellente occasion pour les combattants mexicains de poursuivre leurs rêves. Parfois, nos champions doivent voyager à l’international pour défendre leurs ceintures et leurs chances d’atterrissage. Nous prévoyons d’offrir ces opportunités au Mexique et de donner aux jeunes combattants la possibilité de se développer et de changer leur vie. » Canelo a dit à propos de ce nouvel accord.

Détails sur notre partenariat de quatre événements au Mexique avec @Canelo Promotions, Clase y Talento et @MatchroomBoxing Détails sur notre partenariat de quatre événements au Mexique avec Canelo Promotions, Clase y Talento et Matchroom. ? DAZN Boxe (@DAZNBoxing) 10 juin 2021

Pour sa part, Eddie Reynoso a déclaré : « Je suis très fier d’apporter ce nouveau et passionnant projet au Mexique et ces nouvelles opportunités pour nos combattants. Il y a tellement de talent dans notre pays et ces nouveaux spectacles permettront à nos champions de défendre leurs ceintures dans leur patrie. et que nos prospects aient la possibilité de continuer à grandir. »

Hearn était enthousiasmé par ce nouveau projet qui attend avec impatience son démarrage le 26 juin. Tous ces concours seront diffusés via la plateforme DAZN et les transmissions pourront être vues partout dans le monde en direct. Ces émissions peuvent être visionnées en anglais et en espagnol. L’abonnement à la plateforme coûte 45 pesos mexicains, soit environ 2,29 dollars environ.