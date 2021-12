Boxe : Canelo Álvarez et Eddy Reynoso, élus meilleur boxeur et entraîneur de l’année par la WBC

Saúl Canelo Álvarez est consolidé comme le meilleur combattant de 2021 par la WBC. . images

Saúl ‘Canelo’ lvarez et Eddy Reynoso ils ont vécu un rêve 2021, donc le World Boxing Council (WBC) décidé de les choisir comme le meilleur combattant et entraîneur de l’année. Ce mardi, l’organisation a annoncé cette distinction pour le Team Canelo.

Grâce aux réseaux sociaux, le WBC a rapporté que les membres de la célèbre équipe de boxe ont remporté les titres en raison de l’année d’activité qu’ils ont ajoutée. Álvarez est devenu le champion incontesté à 168 livres après avoir accumulé trois combats ; où il a battu par KO.

Avec un travail extraordinaire en 2021. Avec plusieurs champions dans son camp, Eddy Reynoso (@CANELOTEAM) est l’entraîneur de l’année. Toutes nos félicitations! pic.twitter.com/KWVBMocyXL ? Conseil mondial de boxe (@WBCBoxing) 14 décembre 2021

Tandis que Reynoso, en plus d’avoir catapulté le succès avec Canelo, a connu une année sans défaite sur le ring. L’homme de Guadalajara est également revenu à l’activité avec ses élèves Andy Ruiz, Ryan García, Oscar Valdez et Frank Sánchez ; qui, dans leurs engagements, est sorti en tête et a aidé à sceller un tour 2021.

Le boxeur et l’entraîneur ont tous deux remercié le prix. Pendant ce temps, l’équipe Canelo prépare déjà les actions de 2022, où le meilleur livre pour livre est confiant de remporter le championnat dans sa cinquième division différente. Mais pour l’instant attend le vainqueur du cruiserweight entre Thabiso Mchunu et Ilunga Makabu, qui détiennent les ceintures verte et or.

IL FAIT L’HISTOIRE ET IL EST MAINTENANT LE BOXEUR DE L’ANNÉE. SAÚL « CANELO » LVAREZ (@Canelo) pic.twitter.com/lo3RQwsYrW ? Conseil mondial de boxe (@WBCBoxing) 14 décembre 2021