Boxe: Canelo Álvarez et Ezekiel Elliott jouent au golf en préparation du combat contre Saunders

Canelo Álvarez joue au but avec Ezekiel Elliott des Cowboys de Dallas. @MatchroomBoxe

Alors que Saúl ‘Canelo’ Álvarez est au milieu de sa préparation Pour combattre Billy Joe Saunders pour l’unification des super-moyens le 8 mai, l’homme de Guadalajara a pris le temps de profiter de son temps libre pour jouer au golf. Le meilleur livre pour livre a profité du terrain pour rencontrer Ezekiel Elliott, Joueur des Dallas Cowboys, avec qui il a joué quelques trous.

Le moment a été capturé par Matchroom Boxing et a publié quelques photos sur les réseaux sociaux. Tandis que On observe que les deux athlètes entretiennent de bonnes relations et profitent de leur temps libre.

Canelo a un grand amour pour le golf, Il a même déclaré qu’il aimait étudier et pratiquer ce sport; tandis que Zeke n’est pas non plus loin de la discipline.

Le Mexicain montera sur le ring pour chercher à ajouter sa troisième ceinture dans la division. Tandis que Saunders mettra également son invaincu sur la ligne.