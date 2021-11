Boxe : Canelo Álvarez et Ilunga Makabu ont leur premier face à face au Mexique

Les adversaires se retrouvent face à face pour la première fois. Twitter

Après gagner toutes les ceintures dans la division des super-moyens, Saul « Canelo » lvarez, a confirmé cette semaine son prochain combat contre Ilunga Makabu, champion poids cruiser du World Boxing Council (WBC) et ce jeudi les prochains adversaires échangèrent des regards et posé pour les caméras des reporters présents à la Convention WBC.

Première fois que nous nous voyons. Canelo et Makabu. Le challenger et le champion ou le titre crusierweight #wbcmx59pic.twitter.com/kp6NtGaa9M ? Conseil mondial de boxe (@WBCBoxing) 18 novembre 2021

Mexicain et Congolais ils se verront sur le ring en mai de l’année prochaine à la recherche de « el Canelo » par être champion dans cinq divisions différentes, une manœuvre que le président de l’organisation, Mauricio Sulaimán a qualifiée de trop risqué.

Makabu, qui détient le titre de champion du monde dans sa division depuis janvier de l’année dernière après avoir vaincu Olanrewaku Durodola, a un record de 28 victoires (25 par KO) et deux défaites.